Η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) αναδείχθηκε η καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως για το 2025, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας (IFPI), σηματοδοτώντας την έκτη φορά που κερδίζει τον συγκεκριμένο τίτλο από τον οργανισμό.

Το βραβείο ακολουθεί την επιτυχία του πιο πρόσφατου άλμπουμ της σούπερ σταρ, "The Life of a Showgirl", το οποίο, σύμφωνα με το Billboard, πούλησε περισσότερα αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του από οποιοδήποτε άλλο άλμπουμ στη σύγχρονη εποχή. Το Billboard επικαλέστηκε στοιχεία της εταιρείας Luminate.

Η Swift κατέγραψε παγκόσμια απήχηση σε streaming, φυσικές και ψηφιακές πωλήσεις με την κυκλοφορία του "The Life of a Showgirl" καθώς και του ντοκιμαντέρ της περιοδείας της "The End of an Era", ανέφερε η IFPI.

Ανακηρύχθηκε για πρώτη φορά παγκόσμια καλλιτέχνιδα ηχογραφήσεων της χρονιάς από την (IFPI) το 2014 και στη συνέχεια το 2019, καθώς και κάθε χρόνο από το 2022 έως το 2024.

Η Swift έχει πλέον κερδίσει το βραβείο τόσες φορές όσες όλοι οι άλλοι καλλιτέχνες μαζί την τελευταία δεκαετία, γεγονός που, σύμφωνα με την IFPI, αντικατοπτρίζει τόσο τη δημιουργική της συνέπεια όσο και τις μακροπρόθεσμες παγκόσμιες στρατηγικές που στηρίζουν τις κυκλοφορίες της.

Το βραβείο υπολογίζεται με βάση τις παγκόσμιες πωλήσεις ενός καλλιτέχνη ή συγκροτήματος σε streaming, ψηφιακές λήψεις και φυσικά μουσικά formats κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους και καλύπτει το σύνολο της δισκογραφίας τους, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Το συγκρότημα K-pop Stray Kids κατέλαβε τη δεύτερη θέση για το 2025, ενώ ο Καναδός ράπερ Drake βρέθηκε στην τρίτη θέση.

