Τον έχουν χαρακτηρίσει «δάσκαλο» για τις μουσικές του γνώσεις και σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στις 16.30, στον ΣΚΑΪ, ο Ανδρέας ανοίγει το σπίτι του για να υποδεχτεί τους πιο κεφάτους καλεσμένους!

Ο οικοδεσπότης δηλώνει αρκετά αγχωμένος, μέχρι να υποδεχτεί την παρέα. Όταν όμως η πόρτα ανοίγει και στο σπίτι μπαίνουν η Λέιλα, ο Κυριάκος, η Μαρία και η Δήμητρα όλα μπαίνουν σε μία σειρά!

Η λίστα των μουσικών του προτιμήσεων φαίνεται να δυσκολεύει τους καλεσμένους του. Η Μαρία ντύνεται… Bon Jovi για να ερμηνεύσει το κομμάτι της, ο Κυριάκος τραγουδάει για ερωτικές απογοητεύσεις, η Λέιλα για τον νταλκά μιας γυναίκας (ρίχνει και μία ζεϊμπεκιά) ενώ η Δήμητρα επιλέγει Ρία Ελληνίδου και τους ξεσηκώνει όλους! Ο οικοδεσπότης για τη δική του ερμηνεία στήνει ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό με φόντο ένα γράμμα με επικεφαλίδα «Στην Ε.», ένα γράμμα σε έναν ανεκπλήρωτο έρωτα…

Για ακόμα ένα επεισόδιο οι γνωστές «Λέρες» του bwinΣΠΟΡ FM 94.6, Γιώργος Μαραθιανός και Νικόλας Ακτύπης δεν πρόκειται να αφήσουν νότα ασχολίαστη!

Beat My Guest: Και το παιχνίδι αρχίζει, όταν η πόρτα ανοίγει.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

