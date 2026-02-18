Ο Θανάσης Πάτρας και ο Ηλίας Βαλάσης έρχονται και φέρνουν τα πάνω-κάτω «Στην Αγκαλιά του Φάνη» την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στις 00.15, στον ΣΚΑΪ.

Μια παρεξήγηση είχε δημιουργήσει απόσταση ανάμεσα στον Θανάση Πάτρα και τον Φάνη Λαμπρόπουλο, όλα όμως λύνονται με μια… αγκαλιά! Ο παρουσιαστής προσπαθεί διακαώς να βρει την απάντηση στο βασανιστικό ερώτημα: «βάφει ο Θανάσης τα μαλλιά του»; Έχοντας μεγάλη πορεία στην τηλεόραση και σημαντικές συνεργασίες, ο Θανάσης Πάτρας κάνει την αυτοκριτική του. Πώς νιώθει με τους τωρινούς του συνεργάτες;

Ο Ηλίας Βαλάσης είναι ένας Survivor με ταλέντο στην Υποκριτική και συμμετοχές σε αξιοζήλευτες θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές σειρές. Θα συνεργαζόταν με τον Μάρκο Σεφερλή; Για ποιο λόγο πήρε την απόφαση να μακρύνει τα μαλλιά του; Πώς θα αντιδράσει στην έκπληξη που του έχουν ετοιμάσει ο Φάνης Λαμπρόπουλος με τον… Στέλιο Χανταμπάκη; Μετά από όσα «περνάει» ως καλεσμένος, ο Ηλίας Βαλάσης παίρνει την «εκδίκησή» του ως στρατιωτικός εκπαιδευτής του Φάνη!

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να τη δείτε!

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.