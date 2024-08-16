Η... βραδινή συνήθεια της Taylor Swift και του Travis Kelce

Μαζί αποκοιμούνται με ανοιχτό το Zoom ο Travis Kelce και η Taylor Swift, καθώς τελευταία περνούν πάρα πολύ χρόνο στην εφαρμογή.

Το ζευγάρι έχει περάσει εβδομάδες χωριστά, αφού ο Kelce έχει επιστρέψει στο Kansas για τις ετοιμασίες της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν, τη στιγμή που η Taylor Swift βρίσκεται για τέσσερις μήνες στην Ευρώπη για την περιοδεία «Eras Tour». Τελευταία στάση της περιοδείας είναι στο Λονδίνο αυτό το Σαββατοκύριακο.

Μια πηγή είπε στη MailOnline: «Βρίσκονται σε διαφορετικές ζώνες ώρας, αλλά ο Travis Kelce προσαρμόζει το πρόγραμμά του γύρω από το δικό της πηγαίνοντας για ύπνο πολύ νωρίς μετά την προπόνηση».

«Ξυπνάει πολύ αργά το βράδυ, και είναι τόσο κουρασμένος όταν γυρίζει σπίτι, που πραγματικά τα καταφέρνει».

«Ανοίγουν το Zoom και ξαπλώνουν στο κρεβάτι για να μιλήσουν και να προλάβουν να πουν όλα όσα συνέβησαν στη μέρα τους. Θα φάνε δείπνο μαζί με τη βιντεοκλήση ανοιχτή και θα το αντιμετωπίσουν σαν ραντεβού».

«Θα βλέπουν ακόμη και ταινίες μαζί και μετά θα αποκοιμούνται με ανοιχτό το Zoom όλη νύχτα, ώστε να μπορούν να ξυπνήσουν μαζί. Μετρούν αντίστροφα τις μέρες μέχρι να δουν ξανά ο ένας τον άλλον από κοντά».

