Bahar-Καινούργια Αρχή: Ο Σελίμ εκβιάζει τον Τιμούρ - Δείτε trailer 

Ο κλοιός γύρω από τον Τιμούρ αρχίζει και σφίγγει επικίνδυνα. Από τη μία, η Μπαχάρ που ζητά διαζύγιο και από την άλλη η Ρενγκίν που επιστρατεύει ακόμη και τον αδερφό της, τον Σελίμ, προκειμένου να πάρει αυτό που θέλει για εκείνη και την κόρη της…

Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τον Τιμούρ με την επιστροφή του στην πόλη. Βρίσκει τη μητέρα του πεσμένη στο πάτωμα χωρίς τις αισθήσεις της και τη μεταφέρει αμέσως στο νοσοκομείο. Ενώ όλοι περιμένουν τα αποτελέσματά των εξετάσεών της, η Ρενγκίν συνεχίζει να πιέζει τον Τιμούρ και την Μπαχάρ.

Πληγωμένη, καθώς είναι από τη συμπεριφορά του, βάζει όρους στην Μπαχάρ αλλά συνωμοτεί και με τον άσπονδο εχθρό της, τον Σελίμ για να πιέσουν τον Τιμούρ και να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στην Πάρλα. Ο Σελίμ, αφούσυμβουλεύει τη Ρενγκίν να επιβεβαιώσει με τεστ dna ότι η Πάρλα είναι κόρη του Τιμούρ, εκβιάζει τον τελευταίο για ένα υπέρογκο ποσό.

Ο Τιμούρ και η Μπαχάρ έχουν να αντιμετωπίσουν ένα ακόμη πρόβλημα – τα τελευταία γεγονότα έχουν επηρεάσει την Ουμάι, με αποτέλεσμα τους άσχημους βαθμούς στο σχολείο και την κακή συμπεριφορά απέναντι στους συμμαθητές της.

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

BAHAR - ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑÏ

Δείτε την ιστορία από την αρχή:

https://www.skai.gr/tv/show/seires/bahar-kainourgia-archi/sezon-2023-2024#tab1

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

