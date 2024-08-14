Το Λονδίνο υποδέχεται τη Σουίφτ όλο χαρά και... ανησυχία

Στις 15 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη από τις πέντε συναυλίες που θα δώσει η Τέιλορ Σουίφτ στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, οι οποίες θα αποτελέσουν και το αποκορύφωμα του ευρωπαϊκού μέρους του The Eras Tour.



Μετά όμως από την ακύρωση των συναυλιών στη Βιέννη υπό τον κίνδυνο τρομοκρατικού χτυπήματος η ανυπομονησία για το show της ποπ σταρ επισκιάζεται από ένα ανησυχητικό ερώτημα: θα κυλήσουν όλα ομαλά στη βρετανική πρωτεύουσα; Στις συναυλίες αναμένονται περίπου μισό εκατομμύριο “Swifties”, όπως λέγονται οι φανς της Αμερικανίδας τραγουδίστριας.



Λίγο πριν από την πρώτη συναυλία στη Βιέννη η αυστριακή αστυνομία ανακάλυψε ένα σχέδιο για τρομοκρατική επίθεση κατά τη διάρκεια της παράστασης, προχωρώντας στη σύλληψη τριών υπόπτων. Ένας 19χρονος ομολόγησε πως σκόπευε να μετατρέψει τη συναυλία σε λουτρό αίματος – λίγο αργότερα όμως αναίρεσε κατηγορηματικά τα όσα είχε πει.

Η Scotland Yard σε επιφυλακή

Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχουν καθόλου ενδείξεις πως θα επιδιωχθεί κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα και στο Λονδίνο.



Η Scotland Yard εργάζεται πυρετωδώς και σε στενή συνεργασία με τις ομάδες ασφαλείας των διοργανωτών της παράστασης, ώστε να διασφαλιστεί πως η επιτήρηση του χώρου και τα μέτρα ασφαλείας θα είναι επαρκή. Η αρμόδια για την αστυνόμευση υπουργός Νταϊάνα Τζόνσον είχε επισημάνει προσφάτως πως η αστυνομία του Λονδίνου θα λαμβάνει υπόψιν όλα τα στοιχεία και θα αξιολογεί προσεκτικά τους κινδύνους για κάθε γεγονός στη χώρα.



Η Τέιλορ Σουίφτ δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε κάποια τοποθέτηση – ούτε για τις συναυλίες που πρόκειται να γίνουν στο Λονδίνο, αλλά ούτε και για εκείνες που ακυρώθηκαν στη Βιέννη.

«Οδηγός» η επίθεση στο Μάντσεστερ

Από όταν ξεκίνησε το Eras Tour η Τέιλορ Σουίφτ έχει δώσει ήδη τρεις συναυλίες στο Γουέμπλεϊ – και στο Λονδίνο επικράτησε φρενίτιδα για την Αμερικανίδα ποπ σταρ.



Ο δήμαρχος της πόλης Σαντίκ Καν θέλει να καθησυχάσει τον κόσμο, τονίζοντας πως η βρετανική πρωτεύουσα είναι μία διεθνής πόλη, η οποία φιλοξενεί συχνά μεγάλες εκδηλώσεις όπως οι συναυλίες της Σουίφτ. «Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην επίβλεψη τέτοιων εκδηλώσεων, δεν μας ξεφεύγει τίποτα».



Σύμφωνα με τον Καν το Λονδίνο έχει μάθει πολλά και από την επίθεση που είχε γίνει το 2017 στο Μάντσεστερ, όπου ένας ισλαμιστής τρομοκράτης πυροδότησε μία βόμβα σε συναυλία της Αριάνα Γκράντε σκοτώνοντας 22 ανθρώπους.



Προσφάτως η βρετανική αστυνομία προέβη σε μεγάλες επιχειρήσεις όχι μόνο στο Λονδίνο, αλλά σε δεκάδες πόλεις, προκειμένου να περιορίσει τις ταραχές που προκάλεσαν ακροδεξιά στοιχεία σε ολόκληρη τη χώρα. Όσον αφορά πάντως τις συναυλίες της Σουίφτ στο Λονδίνο, δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας. Στην ιστοσελίδα του Γουέμπλεϊ αναφέρεται απλώς πως όποιος δεν έχει εισιτήριο δεν πρέπει να μεταβεί στον χώρο του σταδίου – κάτι που είχε ανακοινωθεί και πριν από τις πρώτες συναυλίες της Αμερικανίδας τραγουδίστριας στην πόλη.

Πληθαίνουν τα εισιτήρια στις πλατφόρμες μεταπώλησης

Άγνωστο παραμένει ακόμη το εάν θα υπάρξουν αρκετοί “Swifties” που, φοβούμενοι το ενδεχόμενο ενός τρομοκρατικού χτυπήματος, θα αποφασίσουν να μη δώσουν το παρών στις συναυλίες. Η εφημερίδα Independent ανέφερε ωστόσο πως μετά την ακύρωση των συναυλιών στη Βιέννη, αυξήθηκαν και τα εισιτήρια για τις συναυλίες της Σουίφτ που διατίθενται σε πλατφόρμες μεταπώλησης.



Μετά τις παραστάσεις στο Λονδίνο η ποπ σταρ έχει αποφασίσει πάντως να κάνει ένα διάλειμμα. Το Eras Tour θα συνεχιστεί τον Νοέμβριο με έξι συναυλίες στο Τορόντο, ενώ τον Δεκέμβριο η Σουίφτ έχει προγραμματίσει να δώσει τρεις παραστάσεις και στο Βανκούβερ.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

