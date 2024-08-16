Άντζελα Δημητρίου: Έκλεισε τα 70 με δύο τούρτες με φωτογραφίες της και τα εξώφυλλά της

Η Άντζελα Δημητρίου έκλεισε χθες τα 70 της χρόνια περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της με στολισμό γύρω της γλυκά και κεράσματα με δικές της φωτογραφίες από όλη την πορεία της καριέρας της.

Ανάλογες ήταν και οι δύο τούρτες της. Η μία υπερπαραγωγή τριώροφη με ένα στέμα στην κορυφή που έγραφε Lady και η άλλη με όλα τα εξώφυλλα των δίσκων της.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.