Στην Ιταλία για τα γυρίσματα του δεύτερου μέρους της τέταρτης σεζόν μετέβησαν οι αστέρες της σειράς του Netflix, Emily in Paris.

Η Lily Collins, η ηθοποιός που ενσαρκώνει την Emily, περιέγραψε τα γυρίσματα στην Ιταλία ως «διακοπές» για το καστ της σειράς.

«Η διαμονή στη Ρώμη ήταν τόσο εντυπωσιακή, ήταν ο πιο ξεχωριστός τρόπος για εμάς να ολοκληρώσουμε τη σεζόν γιατί έμοιαζε σαν να πήγαμε διακοπές με το συνεργείο. Η κουλτούρα εκεί είναι τόσο θερμή και φιλόξενη, οι δρόμοι έχουν τόσο σπουδαία ιστορία και το φαγητό είναι τόσο καταπληκτικό», δήλωσε η ηθοποιός στο The Hollywood Reporter.

«Ήταν εκπληκτικό να πάμε από το Παρίσι στη Ρώμη, επειδή παραμείναμε στην Ευρώπη και μπορείς ακόμα να αισθανθείς τον ρομαντισμό και το πάθος της Ευρώπης, αλλά έχεις την ευκαιρία να βιώσεις ένα διαφορετικό κομμάτι της ιστορίας που είχε πολύ πλάκα».

Ο δημιουργός της σειράς, ο Darren Star ανέφερε για τα γυρίσματα στην Ιταλία:

«Είναι σαν ο ήλιος να βγήκε φρέσκος στη Ρώμη, όταν φτάσαμε εκεί. Ήταν μια εντελώς διαφορετική εμπειρία, ήταν σαν να ξεκινούσα κάτι καινούριο. Μας αναζωογόνησε όλους».

Τι θα δούμε στην τέταρτη σεζόν του Emily in Paris

Η τέταρτη σεζόν του Emily in Paris συνεχίζει να ακολουθεί την ερωτική ζωή της Emily, στελέχους μάρκετινγκ καθώς έχει να διαλέξει μεταξύ του Gabriel, τον οποίο υποδύεται ο Lucas Bravo, και του Alfie, τον οποίο υποδύεται ο Lucien Laviscount.

Παράλληλα, το κοινό παρακολουθεί τη δουλειά της στο πολυτελές πρακτορείο μάρκετινγκ Agence Grateau με αφεντικό τη Sylvie, που υποδύεται η Philippine Leroy. Τους συναδέλφους Julien και Luc, τους υποδύονται οι Samuel Arnold και Bruno Gouery αντίστοιχα.

Το πρώτο μέρος της Emily in Paris μεταδίδεται ήδη στο Netflix και το δεύτερο μέρος έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 12 Σεπτεμβρίου.

