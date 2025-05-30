Η Taylor Swift επανακτά τα δικαιώματα των πρώτων 6 άλμπουμ της

Η Taylor Swift κατάφερε να επανακτήσει τα δικαιώματα των έξι πρώτων άλμπουμ της, βάζοντας οριστικό τέλος σε μια μακροχρόνια και πολυσυζητημένη διαμάχη για τα δικαιώματα της μουσικής της.

«Όλη η μουσική που έχω δημιουργήσει ανήκει πλέον σε μένα», ανακοίνωσε η ίδια μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, περιγράφοντας την εξέλιξη αυτή ως αίσθηση «μιας έκρηξης χαράς».

Το πρόβλημα ξεκίνησε το 2019, όταν ο μάνατζερ Scooter Braun απέκτησε την πρώην δισκογραφική της Swift, Big Machine, μαζί με τα δικαιώματα των άλμπουμ Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 και Reputation. Η τραγουδίστρια είχε αντιδράσει έντονα, κατηγορώντας τον Braun συμμετοχή σε κινήσεις εκφοβισμού της μέσω του Kanye West.

Για χρόνια, η Swift θεωρούσε αδύνατο να αποκτήσει ξανά την κυριότητα της μουσικής της. «Το να λέω πως αυτό ήταν το μεγαλύτερό μου όνειρο που έγινε πραγματικότητα, είναι μάλλον λίγο», έγραψε, ευχαριστώντας τους θαυμαστές της για τη στήριξή τους.

«Είχα σχεδόν πάψει να ελπίζω, μετά από 20 χρόνια όπου το όνειρο ήταν μπροστά μου αλλά συνεχώς μου το έπαιρναν», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά.

Στη μουσική βιομηχανία, η κυριότητα των master recordings δίνει στον κάτοχό τους τον πλήρη έλεγχο για την εμπορική χρήση και διανομή των κομματιών. Αν και ο καλλιτέχνης εξακολουθεί να λαμβάνει δικαιώματα, η ιδιοκτησία των masters εξασφαλίζει ότι η μουσική δε θα χρησιμοποιηθεί χωρίς την έγκρισή του.

Η Swift είχε υποσχεθεί να επανηχογραφήσει τα έξι πρώτα της άλμπουμ ως «Taylor’s Versions», κίνηση που μείωσε την εμπορική αξία των αρχικών εκδόσεων και της έδωσε τον πλήρη έλεγχο.

Μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει τέσσερα επανηχογραφημένα άλμπουμ με νέο υλικό και bonus tracks.

Ωστόσο, σε μήνυμα της στους θαυμαστές της, αποκάλυψε πως το άλμπουμ «Reputation» έχει καθυστερήσει, καθώς αποτελεί για την ίδια το πιο «προσωπικό και δύσκολο» άλμπουμ.

Αν και προανήγγειλε την κυκλοφορία τραγουδιών από το αρχείο του δίσκου, δεν ξεκαθάρισε αν θα ολοκληρωθεί πλήρως η νέα ηχογράφηση.

Αντίθετα, επιβεβαίωσε πως έχει ήδη επανηχογραφήσει το πρώτο της άλμπουμ «Taylor Swift», λέγοντας: «Μου αρέσει πολύ όπως ακούγεται τώρα». Όπως εξήγησε, οι δύο δίσκοι που απομένουν θα κυκλοφορήσουν «όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή», όχι από ανάγκη, αλλά ως «γιορτή».

Το παρασκήνιο της διαμάχης και η αλλαγή στη βιομηχανία

Το 2004, η 14χρονη τότε Taylor Swift υπέγραψε με την Big Machine, παραχωρώντας τα δικαιώματα των masters με αντάλλαγμα τη στήριξη για την καριέρα της. Το 2018 αποχώρησε και υπέγραψε με τη Republic Records και την Universal Music Group.

Όταν η Big Machine πωλήθηκε στον Scooter Braun το 2019, η Swift δήλωσε πως ενημερώθηκε εκ των υστέρων, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «επίθεση» και τον Braun «το πρόσωπο της τοξικής ανδρικής εξουσίας στη βιομηχανία».

Τόνισε, επίσης, πως δεν της δόθηκε η ευκαιρία να αγοράσει η ίδια το έργο της.

Η Swift ξεκίνησε το project των επανηχογραφήσεων το 2021, με το Fearless (Taylor’s Version), το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία – όπως και η 10λεπτη έκδοση του All Too Well, που έφτασε στο νούμερο 1 στις ΗΠΑ και στο νούμερο 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μια κίνηση με τεράστια σημασία

Εν τω μεταξύ, η Swift συνέχισε να κυκλοφορεί νέο υλικό, με άλμπουμ όπως τα Folklore και Midnights, ενώ το 2023 έγινε η πρώτη μουσικός που απέκτησε περιουσία άνω του $1 δισ. μόνο από τη μουσική της, σύμφωνα με το Forbes.

Η περιοδεία Eras Tour, που στηρίχθηκε στην ιστορία της δισκογραφίας της, απέφερε πάνω από $2 δισ. σε πωλήσεις εισιτηρίων, ενισχύοντας περαιτέρω την αξία του καταλόγου της.

«Αυτός είναι ο λόγος που κατάφερα να αγοράσω τη μουσική μου», σημείωσε. Παράλληλα, τόνισε πως πολλοί νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από τη δική της εμπειρία και διεκδικούν πλέον οι ίδιοι την κυριότητα των έργων τους.

«Κάθε φορά που ένας νέος καλλιτέχνης μου λέει ότι κατάφερε να διαπραγματευτεί την ιδιοκτησία των masters του, θυμάμαι γιατί όλος αυτός ο αγώνας ήταν τόσο σημαντικός. Σας ευχαριστώ που νοιαστήκατε».

Πηγή: skai.gr

