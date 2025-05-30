Η Μέριλ Στριπ θα επιστρέψει ξανά στο συγκρότημα πολυκατοικιών Arconia. Η ηθοποιός επιβεβαίωσε την εμφάνισή της στην 5η σεζόν της σειράς «Only Murders in the Building» του Hulu, ο τέταρτος κύκλος της οποίας ολοκληρώθηκε το περασμένο φθινόπωρο.

Η Μέριλ Στριπ επιβεβαίωσε την είδηση σε ένα νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τη Σελίνα Γκόμεζ, μέλος του καστ του «Only Murders in the Building».

Gird your loins, Meryl is returning for Season 5! That's all. #OMITB pic.twitter.com/MgesmXzzCO — Only Murders in the Building 🕵️‍♀️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ (@OnlyMurdersHulu) May 29, 2025

«Άρα επιστρέφεις για την 5η σεζόν», λέει η Σελίνα Γκόμεζ στη Μέριλ Στριπ. Η θρυλική ηθοποιός απαντά στη συνέχεια: «Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό εξαρτάται από...». Η Γκόμεζ τη διακόπτει αμέσως και αποκαλύπτει ότι το σχόλιό της «δεν ήταν ερώτηση», επιβεβαιώνοντας ότι η Στριπ θα επαναλάβει τον ρόλο της ως Λορέτα Ντάρκιν για την επερχόμενη πέμπτη σεζόν της σειράς μυστηρίου.

Στο φινάλε της 4ης σεζόν, η Λορέτα και ο Όλιβερ Πάτναμ (Μάρτιν Σορτ) παντρεύτηκαν, αφού οι τρεις κεντρικοί χαρακτήρες Τσαρλς (Στιβ Μάρτιν), Όλιβερ (Μάρτιν Σορτ) και Μέιμπελ (Σελίνα Γκόμεζ) κατάφεραν να βρουν τον δολοφόνο της Σαζ Πατάκι (Τζέιν Λιντς). Αλλά ένας νέος τηλεοπτικός ρόλος οδήγησε τη Ντάρκιν στη Νέα Ζηλανδία στο τέλος της σεζόν, γεγονός που έθεσε το ερώτημα αν η Στριπ θα επέστρεφε για το μυστήριο της 5ης σεζόν.

«Δυσκολεύομαι πολύ να φανταστώ ότι η Λορέτα δεν θα συμμετέχει πλέον σε αυτή την τηλεοπτική σειρά, και το έχω πει στη Μέριλ και νομίζω ότι νιώθει το ίδιο. Όλα έχουν να κάνουν με το να δίνουμε κάτι που αξίζει», είχε δηλώσει προηγουμένως ο δημιουργός της τηλεοπτικής σειράς Τζον Χόφμαν στο TheWrap τον Οκτώβριο, όταν ρωτήθηκε για την πιθανή επιστροφή της Στριπ.

«Αναρωτιόμουν αν πολλοί άνθρωποι ανησυχούσαν ότι θα κάναμε κάτι τρομερό στη Λορέτα στο τέλος αυτής της σεζόν, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ να το κάνω αυτό. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω τίποτα άλλο παρά τεράστιες ευχές να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα μαζί της χωρίς αμφιβολία. Το παν είναι να βρούμε τη σωστή ιστορία για εκείνη και να της δώσουμε κάτι αξιόλογο».

Πηγή: skai.gr

