Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Happy Traveller στην Κάρπαθο: Το Α΄ μέρος την Κυριακή 1 Ιουνίου στις 16:40 στον ΣΚΑΪ

Από την Κυριακή 1 Ιουνίου, ο Ευτύχης, η Ηλέκτρα και τα κορίτσια τους θα βρίσκονται σε ένα νησί γεμάτο αντιθέσεις, παραδόσεις και φιλόξενους ανθρώπους

Happy traveller

Ένα συναρπαστικό ταξίδι ξεκινά το Happy Traveller σε ένα αυθεντικό νησί του Αιγαίου, την Κάρπαθο. Από την Κυριακή 1 Ιουνίου, οι ταξιδιώτες μας θα βρίσκονται σε ένα νησί γεμάτο αντιθέσεις, παραδόσεις, μοναδικά τοπία και φιλόξενους ανθρώπους. Σε τρία επεισόδια, ανακαλύπτουν κάθε γωνιά του νησιού: από τα νότια παράλια και τα παραδοσιακά χωριά της ενδοχώρας, μέχρι την άγρια βόρεια Κάρπαθο και το θρυλικό χωριό Όλυμπος.

Happy traveller

Το ταξίδι ξεκινά με πλοίο από τον Πειραιά και άφιξη στα Πηγάδια, το λιμάνι και πρωτεύουσα της Καρπάθου. Ο Ευτύχης, η Ηλέκτρα και τα κορίτσια τους εξερευνούν την ανατολική πλευρά με στάση στην ιστορική Μονή Παναγίας Λαρνιώτισσας και το γραφικό εκκλησάκι του Σταυρού, ενώ επισκέπτονται και τη μυστηριώδη Σπηλιά του Ποσειδώνα κοντά στις Μενετές.

Happy traveller

Συνεχίζουν με μία περιήγηση στις κορυφαίες παραλίες του νότου και κάνουν στάση στο Φοινίκι, ένα παραθαλάσσιο χωριό όπου απολαμβάνουν θαλασσινές νοστιμιές δίπλα στο κύμα.

Κατόπιν κατευθύνονται προς την Αρκάσα, όπου περπατούν στα σοκάκια, επισκέπτονται ένα παραδοσιακό σπίτι του νησιού, δοκιμάζουν τοπικές λιχουδιές και αποχαιρετούν την ημέρα με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα στην παραλία του Αγίου Νικολάου.

Happy traveller

Happy traveller

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Happy Traveller SkaitvGR ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark