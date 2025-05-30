Happy Traveller στην Κάρπαθο: Το Α΄ μέρος την Κυριακή 1 Ιουνίου στις 16:40 στον ΣΚΑΪ

Ένα συναρπαστικό ταξίδι ξεκινά το Happy Traveller σε ένα αυθεντικό νησί του Αιγαίου, την Κάρπαθο. Από την Κυριακή 1 Ιουνίου, οι ταξιδιώτες μας θα βρίσκονται σε ένα νησί γεμάτο αντιθέσεις, παραδόσεις, μοναδικά τοπία και φιλόξενους ανθρώπους. Σε τρία επεισόδια, ανακαλύπτουν κάθε γωνιά του νησιού: από τα νότια παράλια και τα παραδοσιακά χωριά της ενδοχώρας, μέχρι την άγρια βόρεια Κάρπαθο και το θρυλικό χωριό Όλυμπος.

Το ταξίδι ξεκινά με πλοίο από τον Πειραιά και άφιξη στα Πηγάδια, το λιμάνι και πρωτεύουσα της Καρπάθου. Ο Ευτύχης, η Ηλέκτρα και τα κορίτσια τους εξερευνούν την ανατολική πλευρά με στάση στην ιστορική Μονή Παναγίας Λαρνιώτισσας και το γραφικό εκκλησάκι του Σταυρού, ενώ επισκέπτονται και τη μυστηριώδη Σπηλιά του Ποσειδώνα κοντά στις Μενετές.

Συνεχίζουν με μία περιήγηση στις κορυφαίες παραλίες του νότου και κάνουν στάση στο Φοινίκι, ένα παραθαλάσσιο χωριό όπου απολαμβάνουν θαλασσινές νοστιμιές δίπλα στο κύμα.

Κατόπιν κατευθύνονται προς την Αρκάσα, όπου περπατούν στα σοκάκια, επισκέπτονται ένα παραδοσιακό σπίτι του νησιού, δοκιμάζουν τοπικές λιχουδιές και αποχαιρετούν την ημέρα με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα στην παραλία του Αγίου Νικολάου.

