Πυξ Λαξ: Γι’ αυτό διαλύθηκε το συγκρότημα της νιότης μας - «Άρχισε να χάνεται η χαρά»

Τα δύο βασικά μέλη των Πυξ Λαξ, Φίλιππος Πλιάτσικας και Μπάμπης Στόκας ήταν καλεσμένοι στο Στούντιο 4 και μεταξύ άλλων μίλησαν για τη διάλυση του συγκροτήματος που αγαπήθηκε και αγαπιέται για τα τραγούδια του.

«Η χαρά άρχισε να χάνεται το 2004. Το 2004 σταματήσαμε πολύ σωστά και δικαίως γιατί, από τα 176 live που κάναμε κάθε χρόνο, είχαμε κορεστεί τόσο πολύ που δεν μπορούσε τίποτα να είναι το ίδιο καλλιτεχνικά. Από το 1998 και μετά παίζαμε συνέχεια, οπότε είπαμε το 2004 αυτό. Και το τέλος που είχαμε αναφέρει εκεί, το οποίο δικαίως το είχαμε αναφέρει, ότι τέλος σε όλη αυτή την κατάσταση, όχι στο συγκρότημα.

Όλοι το είχαμε διαισθανθεί και μιλάγαμε συνέχεια. Ήμασταν συνέχεια μαζί, τις μισές ημέρες του χρόνου ήμασταν μαζί στον δρόμο. Αφού ήμασταν διαλυμένοι, δεν μπορούσε να λειτουργήσει άλλο αυτό το πράγμα. Ψυχική κούραση περισσότερο αλλά και σωματική, γιατί πάθαμε όλοι υπερκόπωση. Και σωματικά καταρρεύσαμε. Αν δεν σταματούσαμε τότε τους Πυξ Λαξ, δεν ήταν εύκολο να το σταματήσεις όλο αυτό γιατί ήταν στην επιτυχία και υπήρχε κόσμος γύρω που περίμενε απ’ αυτό από διοργανωτές, μουσικούς, τεχνικούς κτλ», εξήγησε ο Φίλιππος Πλιάτσικας.

«Άρχισα να παίζω σε 50 άτομα μετά. Δεν είχε θυμώσει κανένας, αλλά εμένα αυτό μου έλειπε. Διάλεξα μικρά μαγαζιά, μια άλλη φάση, κάτι διαφορετικό, το οποίο δεν ήταν εύκολο. Δεν είναι το ίδιο ο Μπάμπης μόνος του. Κατηγορίες έχουμε φάει πολλές. Έτσι είναι όταν κάτι προκαλεί προβληματισμό. Σαν λαός πιο εύκολα θα πούμε μια κακία» είπε ο Μπάμπης Στόκας.

«Μας έχει χαριστεί πολύ μεγάλη αγάπη. Έχουμε αναλύσει πολλές φορές με τον Μπάμπη το φαινόμενο και έχουμε γελάσει γιατί μας ακρωτηρια΄ζει πολλά ταλέντα. Οι Πυξ δεν ήταν ποτέ ενταγμένοι σε κάποια ομαδούλα» συμπλήρωσε ο Φίλιππος. «Ένας στο ίντερνετ έγραψε κάτι πολύ εύστοχο. Έγραψε ότι κα΄ποτε για να μπεις στις κουλτουροπαρέες έπρεπε να πεις 3 φορές "απεταξάμην τους Πυξ Λαξ". Εμείς το ζήσαμε αυτό και συμφωνώ. Κάναμε του κεφαλιού μας. Δεν ξέρω αν υπήρξαμε ποτέ τόσο συγκεκριμένο όσο το έντεχνο» ανέφερε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.