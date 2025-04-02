Η όχι Πρωταπριλιάτικη σύλληψη του Αντώνη Καφετζόπουλου

Περιπετειώδης ήταν η πρώτη μέρα του Απριλίου για τον Αντώνη Καφετζόπουλο, ο οποίος βρέθηκε στην... είσοδο του αυτοφώρου. Ο λόγος; Τα άσφαιρα φυσίγγια και τα πιστόλια κρότου που βρέθηκαν στο σπίτι του γνωστού ηθοποιού και τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε χρησιμοποιήσει σε διάφορους ρόλους του.

Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η αστυνομία βρέθηκε χθες, 1η Απριλίου, στο σπίτι του Καφετζόπουλου στον Άλιμο προκειμένου να ερευνήσει καταγγελία σχετικά με την ύπαρξη όπλων. Τα όπλα βρέθηκαν, μόνο που επρόκειτο για φυσίγγια αβολίδωτα και πιστόλια κρότου.

Ειδικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

α) δύο πιστόλια κρότου μάρκας «ROHMRG 9 cal 8mm» και «WALTERMODPPK 8mm»,

β) ένα πιστόλι κρότου μάρκας «ZORAKI 917» 9mm,

γ) ένα περίστροφο - κρότου 9mm «HWEWLHRBUCH»,

δ) εκατό πενήντα ένα αβολίδωτα φυσίγγια διαμετρήματος 8mm,

ε) εξήντα τρία αβολίδωτα φυσίγγια διαμετρήματος 9 mm,

στ) τρία αβολίδωτα φυσίγγια αδιευκρίνιστου διαμετρήματος,

ζ) πέντε πυροδοτημένα αβολίδωτα φυσίγγια διαμετρήματος 9mm και

η) δύο πυροδοτημένααβολίδωτα φυσίγγια διαμετρήματος 8 mm.

Η σύλληψη έγινε, η δικογραφία σχηματίστηκε και παραλίγο ο ηθοποιός να περάσει τη νύχτα του στο αυτόφωρο. Αφέθηκε, όμως, ελεύθερος στις 13.45 της ίδιας μέρας, κατόπιν προφορικής εντολής της Εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης Αθηνών.

Σε ανάρτησή του στα social media ο Αντώνης Καφετζόπουλος αναφέρει:

"Με συλλάβανε!!

Πρωταπριλιά;;;

Οχι!!! Κάθε άλλο!!

Ήρθαν σήμερα το πρωί στο σπίτι 5 αστυνομικοί με πολιτικά (και πιστόλια που έμειναν στη θήκη - ευτυχώς) και μια δικαστική κυρία εκ της εισαγγελίας. Είχαν όλα τα προβλεπόμενα χαρτιά. Μου δήλωσαν ότι θα κάνουν έρευνα στο σπίτι 'με βάση το νόμο περί οπλοκατοχής'.

Τους είπα δεν χρειάζεται να ψάχνουν στα τυφλά και τους έδωσα τα άσφαιρα και τα ΨΕΥΤΙΚΑ πιστόλια που έχω από το 1994 (!) και τα έχω χρησιμοποιήσει σε διάφορες παραστάσεις, ταινίες και σειρές.

Ευγενέστατα και λογικά με συνέλαβαν και μου εξήγησαν ότι θα μείνω μέσα σήμερα για πάω αυτόφωρο αύριο!!!

Ευτυχώς κάποιος εισαγγελέας σκέφτηκε εξ ίσου λογικά και με άφησε ελεύθερο με ρητή εντολή…

Θα ακολουθήσουν δικαστήρια όπου θα υπερασπιστώ το λογικό μου δικαίωμα να μην κοροϊδεύω τη λογική του κοινού που περιμένει να βλέπει στη σκηνή την απαιτούμενη ποσότητα - και ποιότητα - ρεαλισμού όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από τους δημιουργούς έργων τέχνης.

Καλή πρωταπριλιά είπαμε; Κύριε Κάφκα;;

[Το βίντεο είναι από την επίμαχη παράσταση: «Τάο», του Γιώργου Καφετζόπουλου. Όπου τρεις μαφιόζοι μετά από άγονες προσπάθειες συμβιβασμών τραβάνε τα κουμπούρια και γεμίζει η σκηνή κρότους, μυρωδιά μπαρούτης, αίματα και πτώματα. Όσοι δεν το είδατε χάσατε"

Πηγή: skai.gr

