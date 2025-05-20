Η Πέππα το γουρουνάκι και η οικογένειά της καλωσόρισαν σήμερα το νέο μέλος στην οικογένειά τους, αφού η μαμά γουρουνίτσα γέννησε ένα κοριτσάκι!

Η μαμά γουρουνίτσα έκανε τον γύρο του διαδικτύου όταν αποκάλυψε τον Φεβρουάριο ότι ήταν έγκυος στο τρίτο της γουρουνάκι. Τον περασμένο μήνα έγινε και η αποκάλυψη του φύλλου.

Σήμερα, στην εκπομπή Good Morning Britiain, αποκαλύφθηκε ότι η μαμά γουρουνίτσα γέννησε στις 5:34 π.μ. ένα κοριτσάκι με το όνομα Έβι (Evie) - που πήρε το όνομά της από τη θεία της.

She's here! 🐷 Mummy Pig has given birth to a beautiful baby girl. Welcome to the world, Evie! pic.twitter.com/kRvMFDyEgo — Good Morning Britain (@GMB) May 20, 2025

Η μαμά γουρουνίτσα μάλιστα γέννησε το κοριτσάκι στο μαιευτήριο του Λονδίνου που έφερε στη ζωή και τα τρία της παιδιά η Κέιτ Μίντλετον!

Mummy Pig has welcomed her daughter, Evie Pig. pic.twitter.com/SVsVUaT73A — Pop Base (@PopBase) May 20, 2025

Η γέννηση ανακοινώθηκε με μια βασιλικής έμπνευσης παραλλαγή της κλασικής βασιλικής ανακοίνωσης.

Peppa Pig's family has a new member after Mummy and Daddy Pig welcomed baby Evie Pig into the world this morning. pic.twitter.com/OKULNDWAIN — The Project (@theprojecttv) May 20, 2025

Η Πέππα και ο Τζορτζ είναι ενθουσιασμένοι που θα γνωρίσουν τη νέα τους αδερφούλα ενώ ο μπαμπάς γουρουνάκης και η μαμά γουρουνίτσα ανυπομονούν για τα χαρούμενα ρουθουνίσματα και τις άγρυπνες νύχτες που τους περιμένουν!

Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ, καθώς οι θαυμαστές θα καλωσορίσουν το μωρό γουρουνάκι στη μεγάλη οθόνη με την ταινία Peppa Meets the Baby, μια ολοκαίνουργια κινηματογραφική εμπειρία που θα ξεκινήσει στις 30 Μαΐου, σε πάνω από 2.600 κινηματογράφους σε 19 χώρες.

Η ωριαία, γεμάτη τραγούδια προβολή περιλαμβάνει 10 ολοκαίνουργια επεισόδια, καθώς η Πέππα και ο Τζορτζ προετοιμάζονται για τον ερχομό της μικρής αδελφής τους, αναφέρει η Daily Mail.

Πηγή: skai.gr

