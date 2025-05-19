Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Από τον Δεκέμβρη «χτυπιέμαι» καλά, αλλά αντέχω»

Τα γενέθλιά του γιόρτασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και εκεί τον βρήκε η κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και φυσικά τον ρώτησε πώς ήταν αυτή η χρονιά για εκείνον και πώς είναι σήμερα:

«Διάφορες αλλαγές. Δοξα το Θεό… Ξέρεις όλα στην αρχή μπορεί να μοιάζουν περίεργα και όλα θέλουν τον χρόνο τους και τον δρόμο τους αλλά από εκεί και πέρα θέλοντας και μη, συνηθίζεις… Από τον Δεκέμβρη «χτυπιέμαι» καλά, αλλά αντέχω. Έχασα τον σκύλο μου, προσαρμογή στη δουλειά, αλλαγές… Όλα αυτά θέλουν και τον χρόνο τους, αλλά αφού έχουμε την υγεία μας που είναι το πιο σημαντικό από όλα, όλα τα άλλα είναι προβληματισμοί. Οπότε αυτοί οι προβληματισμοί είναι μια χαρά» απάντησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αρχικά.

-Πώς είναι η ζωή σου τα τελευταία χρόνια μαζί με τον Πάρη πλέον…

«Είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Μπορώ να μιλάω με τις ώρες και ίσως να ακούγεται και λίγο γραφικό»

-Πολλές φορές λόγω της προβολής σχολιάζεσαι στα Social και εσύ και το μωρό αντίστοιχα…

«Θα προσπαθήσω να προστατέψω το παιδί μου πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Όσο γίνεται θα προσπαθήσω να το διαφυλάξω.. Θα μπω, πόρτα μπροστά, τοίχος, βράχος θα το πω, θα κάνω τα πάντα γιατί δεν με νοιάζει τι θα πούνε πλέον για μένα με νοιάζει τι θα κάνω για το παιδί μου».

-Προτάσεις για την τηλεόραση έχεις για την επόμενη σεζόν;

«Έχω προτάσεις και αυτό και για τα χρόνια που έχω περάσει στην τηλεόραση, χαίρομαι που μου κάνουν και τοθυς ευχαριστώ. Εξετάζω κάποια πράγματα, θα δούμε. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι»

-Να ευχηθώ και με έναν έρωτα;

«Ποιος δεν θέλει να είναι ερωτευμένος; Καμιά φορά γινόμαστε πιο ρεαλιστές και αναρωτιόμαστε αν υπάρχει αλλά ο έρωτας σε αναζωογονεί σε κάνει να αισθάνεσαι ότι είσαι ξανά παιδί».

