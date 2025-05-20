To ιστορικό Sesame Street «μετακομίζει» στο Netflix

Το Sesame Street και το Netflix κατέληξαν σε συμφωνία για την προβολή της δημοφιλούς παιδικής σειράς στην πλατφόρμα, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκοψε τη χρηματοδότηση στη δημόσια τηλεόραση PBS.

Το Netflix δήλωσε ότι το εμβληματικό πρόγραμμα είναι «αγαπημένος ακρογωνιαίος λίθος των παιδικών σειρών, μαγεύοντας τα μικρά μυαλά και καλλιεργώντας την αγάπη για τη μάθηση».

Από τα τέλη του έτους, το Netflix θα προσφέρει στους 300 εκατομμύρια συνδρομητές του μια νέα σεζόν της εκπομπής και 90 ώρες προηγούμενων επεισοδίων, ενώ θα εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο στο PBS.

Το Sesame Street αντιμετώπιζε κι άλλο πρόβλημα, καθώς η Warner Bros Discovery, που κατέχει την πλατφόρμα HBO, δεν ανανέωσε τη συμφωνία του με το παιδικό πρόγραμμα, που βγήκε για πρώτη φορά στον αέρα το 1969.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Τραμπ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα για να μπλοκάρει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στο PBS και το ραδιοφωνικό δίκτυο NPR, κατηγορώντας τα δημόσια μέσα ενημέρωσης ότι συμμετείχαν σε «προκατειλημμένη και κομματική κάλυψη ειδήσεων».

Ο κυβερνητικός φορέας Corporation for Public Broadcasting, ο οποίος υποστήριζε τους δύο ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, ανακοίνωσε έκτοτε τον τερματισμό της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης εκπομπών για παιδιά, συμπεριλαμβανομένου του Sesame Street.

Το PBS θα αποκτήσει πρόσβαση στα επεισόδια της σειράς Sesame Street την ίδια ημέρα που θα κυκλοφορήσουν στο Netflix.

Από την πρώτη προβολή της σειράς στις 10 Νοεμβρίου 1969, εκατομμύρια παιδιά έχουν μεγαλώσει με το μουσικό θέμα της σειράς «Μπορείτε να μου πείτε πώς να φτάσω, πώς να φτάσω στην Sesame Street;».

Με την πάροδο των δεκαετιών, η σειρά και οι χαρακτήρες της έχουν αποκτήσει μια ζωή πέρα ​​από τη μικρή οθόνη.

Ο δημοφιλής χαρακτήρας Elmo μπήκε στο προσκήνιο της δημόσιας πολιτικής το 2002, όταν προσκλήθηκε στο Κογκρέσο να συζητήσει για τη μουσική εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της μάχης κατά της παιδικής παχυσαρκίας στις ΗΠΑ το 2006, το Sesame Street μετέδιδε το Health Habits, που δίδασκε στα παιδιά τη σωστή διατροφή και την άσκηση.

Η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα επισκέφθηκε επίσης τα στούντιο του Sesame για να γυρίσει ένα επεισόδιο για την υγιεινή διατροφή.

Το Netflix εστιάζει περισσότερο στο παιδικό περιεχόμενο, το οποίο αντιπροσωπεύει το 15% της τηλεθέασης στην υπηρεσία του.

Πηγή: skai.gr

