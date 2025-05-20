Για 2η μέρα, η Θεσσαλονίκη γίνεται το στούντιο του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Σήμερα, Τρίτη 20 Μαΐου στις 14.45, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από τη συμπρωτεύουσα και παρουσιάζουν ενδιαφέροντα θέματα, ρεπορτάζ για την πόλη και τους κατοίκους της αλλά και συγκινητικές ιστορίες ανθρώπων.

Θεσμός και σημείο αναφοράς στον πολιτισμό όλων των Βαλκανίων, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος φιλοξένησε και φιλοξενεί σημαντικές παραστάσεις, όπως η «Θελεστίνα». Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της, Αστέριος Πελτέκης, καθώς και οι πρωταγωνιστές της, μας μίλησαν για το σπουδαίο θέατρο.

Με πολύ χιούμορ και απλό, κατανοητό τρόπο, ο αρχαιολόγος Θεόδωρος Παπακώστας, γνωστός και ως archaeostoryteller μάς οδηγεί στη γνώση της αρχαίας Θεσσαλονίκης με το δικό του μοναδικό ύφος. Ποιο μνημείο στην πόλη προοριζόταν για μαυσωλείο αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ μ’ αυτή την ιδιότητα;

Φοιτητικές εστίες που φιλοξενούν 1.500 φοιτητές με ελάχιστη συντήρηση από τη δεκαετία του ’60 όταν κατασκευάστηκαν. Οι φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου που μένουν εκεί διαμαρτύρονται για τις συνθήκες αλλά και την έλλειψη κλινών, η ύπαρξη των οποίων θα διευκόλυνε περισσότερες οικογένειες.

Σκεϊτάδες στη Νέα Παραλία - μια εικόνα οικεία και αγαπημένη. Όμως οι αυτοδίδακτοι αθλητές με τα θεαματικά κόλπα παραπονιούνται ότι δεν έχουν πού να στραφούν για να χαίρονται ό,τι αγαπούν δίχως να ενοχλούν. Πότε θα δημιουργεί πάρκο για σκέιτ;

Το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο με τρεις και πλέον αιώνες προσφοράς αγκαλιάζει τους ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο, παρόλο που παραμένει υποστελεχωμένο. Εργαζόμενοι και ασθενείς μιλούν για τον καθημερινό αγώνα τους και τις πρωτότυπες δράσεις για να μαλακώσει η ψυχή όσων πάσχουν.

Δείτε το trailer:

