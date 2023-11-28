Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου: Η μαγειρική θέλει γνώση και αντίληψη - Δείτε το trailer

Άλλο ένα απόγευμα στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» με τραγούδι, χορό, αστεία αλλά κυρίως μαγειρική. Ο Μάρκος υποδέχεται τα σημερινά ζευγάρια, διασκεδάζει και με μία κουτάλα στο χέρι… δίνει ένα χεράκι στο μαγείρεμα.

Δείτε το trailer:

Οι αδελφικές φίλες Έλλη και Κατερίνα έχουν βάλει τα δυνατά τους και, παρά τα λάθη τους, έχουν κερδίσει τρεις φορές.

Σε αυτό το επεισόδιο, θα σηκώσουν μανίκια και θα μαγειρέψουν «μοσχάρι με καραμελωμένα λαχανικά και χειροποίητες πίτες» ή τουλάχιστον... θα προσπαθήσουν.

Στην αρχή ξεκινούν καλά αλλά στην πορεία… τα διαλύουν όλα. Θα καταφέρουν να στείλουν ένα αξιοπρεπές πιάτο μπροστά στον Έκτορα;

Τη φόρα των δύο κοριτσιών θέλουν να ανακόψουν ο νεαρός Κώστας με τη μέλλουσα πεθερά του, Φρόσω.

Οι δυο τους δεν έχουν την κλασική σχέση πεθεράς και γαμπρού, αφού εκείνη τον στηρίζει πάντα και ο Κώστας την εμπιστεύεται απόλυτα. Οι δυο τους μπαίνουν στην κουζίνα και θα προσπαθήσουν να αποδείξουν πως η χημεία τους είναι μοναδική και η συνταγή τους «γιουβέτσι με μπουτάκια κοτόπουλου στην κατσαρόλα» αξεπέραστη. Η λανθασμένη επιλογή μαγειρικών σκευών μπορεί να τους στοιχίσει τη νίκη. Τι γνώμη έχει όμως και ο Έκτορας;

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.