Η Lena Headey επιστρέφει στη μικρή οθόνη με τη σειρά «The Abandons»

Η βασίλισσα Cersei κατευθύνεται προς την Παλιά Δύση

Η Lena Headey, γνωστή από τον ρόλο της ως Cersei Lannister στην επιτυχημένη σειρά «Game of Thrones» του HBO, θα επιστρέψει στη μικρή οθόνη με την σειρά «The Abandons» του Kurt Sutter. Το γουέστερν που θα περιλαμβάνει 10 επεισόδια και το αναλαμβάνει το Netflix, είναι το πρώτο έργο του Sutter που κάνει ντεμπούτο σε πλατφόρμα streaming.

Η Headey θα υποδυθεί τη Fiona, μια ισχυρή και αφοσιωμένη γυναίκα που πήρε τέσσερα ορφανά για να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια, με γνώμονα έναν ανώτερο σκοπό και ένα ιρλανδικό ταμπεραμέντο.

Η σειρά διαδραματίζεται στο Όρεγκον του 1850 και ακολουθεί μια ομάδα διαφορετικών περιθωριακών οικογενειών καθώς επιδιώκουν το «Μανιφέστο τους» και μάχονται ενάντια στη διεφθαρμένη δύναμη του πλούτου και της εξουσίας που εποφθαλμιούν τη γη τους. Αυτές οι εγκαταλελειμμένες ψυχές, που ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας, ενώνουν τις φυλές τους για να σχηματίσουν μια οικογένεια και να αντισταθούν σε όσους προσπαθούν να τις εκδιώξουν. Σε αυτή την αιματηρή διαδικασία, η δικαιοσύνη επεκτείνεται πέρα από τα όρια του νόμου.



Lena Headey will star in Kurt Sutter's Western series 'The Abandons'. https://t.co/qyCCD4QkHJ — Collider (@Collider) March 27, 2023

Ο Sutter, ο οποίος είναι γνωστός από την εξαιρετική σειρά του FX «Sons of Anarchy» και το spin-off «Mayans M.C.», θα είναι ο showrunner και εκτελεστικός παραγωγός του «The Abandons». Άλλοι εκτελεστικοί παραγωγοί της σειράς είναι ο Stephen Surjik και ο Otto Bathurst, οι οποίοι θα σκηνοθετήσουν και τα επεισόδια.

Ο τελευταίος μεγάλος ρόλος της Headey στη μικρή οθόνη ήταν στο Game of Thrones, για τον οποίο κέρδισε πέντε υποψηφιότητες για Emmy. Έκτοτε, έχει δανείσει τη φωνή της σε διάφορες σειρές κινουμένων σχεδίων, όπως το Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles και το The Dark Crystal: Age of Resistance. Θα εμφανιστεί επίσης στο επερχόμενο πολιτικό δράμα του HBO White House Plumbers, δίπλα στους Woody Harrelson και Justin Theroux.

Αναμένουμε την ημερομηνία πρεμιέρας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.