«Σε ποιον θα έδινες την κόρη σου;»! Μην βιαστείτε... Είναι το βασικό ερώτημα που ταλανίζει το μυαλό σχεδόν όλων των πατεράδων στην Ελλάδα και όχι -βέβαια- μόνο. Βεβαίως, στο τέλος κανείς δεν δίνει καμία σε κανέναν, αφού τα κορίτσια... μία χαρά τα καταφέρνουν και μόνα τους.

Όμως, σε κάθε περίπτωση, η εκπομπή «Η Ελλάδα Ψηφίζει» έθεσε το ερώτημα και πρότεινε μάλιστα και... γαμπρούς. Ποιοι ήταν οι προτεινόμενοι υποψήφιοι της εκπομπής του ΣΚΑΪ;

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Χρήστος Μάστορας. Τρεις διαφορετικοί τύποι, με διαφορετικά αντικείμενα.

Ποιον επέλεξε το κοινό; Τον Εμμανουήλ Καραλή με ποσοστό 64%.

Την εκπομπή παρακολουθούσε και ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος, μάλιστα, το... πανηγύρισε με ανάρτησή του στο X, «φωνάζοντας»: «Ναι ρε φίλε, ναι...».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.