Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Η Ελλάδα ψηφίζει» Εμμανουήλ Καραλή για... γαμπρό - «Ναι ρε φίλε, ναι», η αντίδρασή του

Η ανάρτηση του Έλληνα πρωταθλητή τη στιγμή που αναδείχθηκε... καλύτερος γαμπρός - Μεγάλος νικητής στις προτιμήσεις με 64% έναντι Μάστορα και Ουγγαρέζου

Εμμανουήλ Καραλής

«Σε ποιον θα έδινες την κόρη σου;»! Μην βιαστείτε... Είναι το βασικό ερώτημα που ταλανίζει το μυαλό σχεδόν όλων των πατεράδων στην Ελλάδα και όχι -βέβαια- μόνο. Βεβαίως, στο τέλος κανείς δεν δίνει καμία σε κανέναν, αφού τα κορίτσια... μία χαρά τα καταφέρνουν και μόνα τους.

Όμως, σε κάθε περίπτωση, η εκπομπή «Η Ελλάδα Ψηφίζει» έθεσε το ερώτημα και πρότεινε μάλιστα και... γαμπρούς. Ποιοι ήταν οι προτεινόμενοι υποψήφιοι της εκπομπής του ΣΚΑΪ;

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Χρήστος Μάστορας. Τρεις διαφορετικοί τύποι, με διαφορετικά αντικείμενα.

Ποιον επέλεξε το κοινό; Τον Εμμανουήλ Καραλή με ποσοστό 64%.

Την εκπομπή παρακολουθούσε και ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος, μάλιστα, το... πανηγύρισε με ανάρτησή του στο X, «φωνάζοντας»: «Ναι ρε φίλε, ναι...».

Καραλής


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Η Ελλάδα ψηφίζει Εμμανουήλ Καραλής
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark