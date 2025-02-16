H σύγχρονη τηλεόραση φαίνεται και στα νούμερα τηλεθέασης έχει πάψει σε γενικές γραμμές να απασχολεί τη νέα γενιά. Πλέον όλο το «παιχνίδι» γίνεται στο διαδίκτυο και από εκεί αναδεικνύονται και οι stars της νέας εποχής.

Ανάμεσά τους και η νεαρή τραγουδίστρια Marseaux που είναι ιδιαίτερα αγαπητή στον νεαρόκοσμο και φέτος εμφανίζεται και για πρώτη της φορά σε νυχτερινό μαγαζί. Η ίδια βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Αστερόσκονη» και μίλησε για όλα.

-Θεωρείς ότι είμαστε υποκριτές στην Ελλάδα;

«Ε, ναι… Θεωρώ πως είμαστε υποκριτές στην Ελλάδα ως ένα σημείο. Εγώ δεν ήμουν καθόλου της τηλεόρασης γενικότερα, τον τελευταίο καιρό είναι που συζητήθηκα στα κανάλια. Τώρα καταλαβαίνω πώς πιάνουν ένα θέμα και το αναλύουν, πώς και ποιον υποστηρίζουν κτλ. Είναι λίγο υποκριτικό».

-Στην Αμερική υπάρχει μια συντηρητική μεριά ξεκάθαρη και μια προοδευτική ξεκάθαρη. Εδώ είναι λίγο mixed grill… Παίζει ένας ένα topic και το παίζουν όλοι…

«Δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση. Τώρα έτυχε για να δω πώς λειτουργεί αυτή η συνθήκη του πάνελ. Γιατί συζητήθηκα και μου έστειλαν οι φίλες μου, γιατί εγώ δεν βλέπω τηλεόραση. Είναι τελείως έξω από εμένα και νομίζω και από τη νέα γενιά γενικότερα η λειτουργία των πρωινών εκπομπών και των πάνελ. Είχε ανέβει στο TikTok, ένα απόσπασμα από δηλώσεις μου σε μία πρωινή εκπομπή και με τις φίλες μου είχαμε πάθει σοκ με τις απόψεις που ακούστηκαν. Είναι πολύ out από εμάς η τηλεόραση. Δεν έχω φίλους που θα μου πουν «θα καθίσω σπίτι να δω τηλεόραση», ο μπαμπάς μου θα το κάνει».

-Εμφανίζεσαι στο Έναστον με την Ελένη Φουρέιρα και τον Χρήστο Μάστορα…

«Και είχα πολύ άγχος γιατί δεν το είχα ξανακάνει και θέλω ότι κάνω να το κάνω με τον τρόπο μου και να δίνω το σημάδι μου σε ότι κάνω. Και νομίζω το κατάφερα. Γενικά είναι ένα πολύ ωραίο φρέσκο ποπ σχήμα».

-Η Ελένη Φουρέιρα σαν τυπάκι;

«Δεν υπάρχει και δεν την είχα γνωρίσει. Γενικά όλες οι Ελένες είναι πολύ καλές νομίζω. Και η Παπαρίζου και η Φουρέιρα. Είναι φανταστική! Πολύ βοηθητική, θα μου δώσει συμβουλές και είναι πολύ σημαντικό όταν ένας πολύ φτασμένος καλλιτέχνης και πολύ σίγουρος για αυτό που κάνει είναι τόσο πρόθυμος και τόσο αληθινός. Είναι ένα φοβερό παράδειγμα στο ότι υπάρχουν και φτασμένοι καλλιτέχνες που δεν την ψώνισαν. Και οι Melisses και η Ελένη.

Το πόσο αμέτρητες ώρες δουλεύαν πριν ανοίξει το μαγαζί. Είχα πάθει σοκ από το πόσο δουλεύαν. Θυμάμαι η Ελένη που ερχόταν άυπνη, είναι και μανούλα... Τους αξίζει. Είναι και χάρισμα αλλά δεν αρκεί. Δες δυο ανθρώπους που ο ένας έχει ταλέντο αλλά μένει σε αυτό, κι ένας που ίσως να μην έχει το ίδιο ταλέντο αλλά δουλεύει σκληρά. Αυτός θα περάσει μπροστά. Το ταλέντο μόνο δεν αρκεί».

-Ποιος είναι ο στόχος σου;

«Ο στόχος μου είναι σίγουρα να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπάω και να μην χάσω αυτή την κάψα και τη μούρλια και τον έρωτά μου για τη μουσική, τη σπίθα που νιώθω ότι πραγματικά δίνει νόημα στη ζωή μου. Να μη σβήσει ποτέ. Ο χώρος μπορεί εν τέλει να σου κάνει κακό και να σου γεννήσει συναισθήματα που δεν θα ήθελες ίσως να τα νιώσεις κοντά σε αυτό που τόσο πολύ αγαπάς. Αυτό νομίζω είναι το μόνο επικίνδυνο».

-Πώς βλέπεις τη ζωή σου από εδώ και στο εξής; Είσαι σε μια κομβική ηλικία. Έχεις περάσει όμως μια δύσκολη ζωή

«Δεν θέλω τόσο να το σκέφτομαι γιατί κάπως με φοβίζει. Αυτό που έχω πει ότι θα έχω ως συμπεριφορά ίσως για να πορεύομαι, είναι ότι τα πάντα θα τα παίρνω ως μάθημα και θα τα κάνω part of me. Δεν είμαι άνθρωπος που θέλω να μετανιώνω. Σκέφτομαι πάντα ότι για να τα έχω κάνει για κάποιο λόγο τα έκανα. Εξελίσσομαι μαζί με τις απώλειές μου, με τα πάντα μου».

Ενώ αναφέρθηκε τέλος και στην επίθεση που δέχτηκε όταν εξέφρασε πως δεν συμφωνεί με τις απόψεις που έχει εκφράσει ο Νίκος Οικονομόπουλος κατά καιρούς για το γυναικείο φύλο:

«Δεν συμφωνώ καθόλου με τις απόψεις του Νίκου Οικονομόπουλου και το έχω ξαναπεί. Και τότε είχε δημιουργηθεί ένα κύμα αντιδράσεων εναντίον μου, πώς τόλμησε ένα πιτσιρίκι να πει για τον Οικονομόπουλο. Δεν είπα τίποτα για την καριέρα του ή ότι δεν είναι ταλαντούχος. Είπα ότι δεν συμφωνώ με τις απόψεις που έχει εκφράσει για τις γυναίκες. Είναι τελείως έξω από εμένα. Και είναι ένας νέος άνθρωπος. Δεν είναι ένας παππούς που το καταλαβαίνω οτι μπορεί να είναι μια άλλη γενιά».

