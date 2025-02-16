Ελένη Τσολάκη: Ρομαντικό weekend με βροχή στη Μάνη

Eντάξει όχι ακόμα ακριβώς τρεις αλλά κοντοζυγώνει. Η Ελένη Τσολάκη είναι πια σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, έχει αρχίσει και να ετοιμάζει το παιδικό δωμάτιο και η ευτυχία τόσο η δική της, όσο και του συζύγου της Παύλου Πετρουλάκη ξεχειλίζει.

Και πριν την πρόσεχε σαν τα μάτια του και είναι ένα από τα πιο αγαπημένα κι ευτυχισμένα ζευγάρια που γνωρίζουμε, αλλά πια το έχει πάει σε άλλο level... Κι επειδή η εβδομάδα πλέον, όσο πλησιάζουν και στη γέννηση του μωρού τους γίνεται και πιο κουραστική, ο Παύλος φροντίζει να αποφορτίζεται εντελώς η Ελένη τα Σαββατοκύριακα από κάθε έννοια και άγχος.

Και τι καλύτερο από ένα weekend στη φύση σε έναν πραγματικά μαγευτικό προορισμό ακόμα και με χειμερινό καιρό. Κι αυτό έχει την ομορφιά του. Όπου πάει αμάξι φυσικά... Έτσι μετά την ορεινή Αρκαδία, αυτό το Σαββατοκύριακο βρίσκονται στην πανέμορφη Μάνη και συγκεκριμένα στο Λιμένι.

Με ζεστό φρεσκοζυμωμένο ψωμί για πρωινό και τζάκια αναμμένα σε ένα άκρως ρομαντικό weekend για εκείνους, Και το χαμόγελο της Ελένης Τσολάκη λέει περισσότερα από τις λέξεις...

