Ένα υπέροχο και ιδιαίτερα τρυφερό βίντεο με στιγμές της ζωής της με τον σύζυγό της Βύρωνα Βασιλειάδη ανέβασε η Εριέττα Κούρκουλου με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Και βγαίνοντας με τον σύζυγό της χθες το βράδυ σε ένα ραντεβού μόνο για τους δυο τους, χωρίς παιδιά, η συζήτησή τους την προβλημάτισε και θέλησε να στείλει ένα μήνυμα προς όλους.

«Ημέρα της αγάπης χθες και ανέβασα ένα βιντεάκι με στιγμές από την δική μας όμορφη ιστορία. Όμως ήταν ΣΤΙΓΜΕΣ. Ξεχνάμε μερικές φορές ότι ο καθένας μας επιλέγει να θυμάται και να μοιράζεται τα όμορφα, δημιουργώντας άθελά του μια προσδοκία στους «θεατές» του και ειδικά τα νέα παιδιά, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, η οποία συχνά οδηγεί σε ένα αίσθημα απογοήτευσης.

Ναι έχουμε μια πανέμορφη σχέση. Ναι τις περισσότερες ημέρες είμαστε διαχυτικοί και λατρεύουμε ο ένας τον άλλον. ΟΜΩΣ μια σχέση θέλει δουλειά καθημερινή. Χρειάζεται να επιλέγουμε συνειδητά τον άνθρωπό μας όσα χρόνια και αν περνούν και να κάνουμε προσπάθεια για να μην χαθούμε. Αυτό ισχύει ακόμα και στην δική μας πολύ ξεχωριστή περίπτωση, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό που ισχύει για τον υπόλοιπο κόσμο.

Συζητούσαμε χθες που βγήκαμε οι δυο μας χωρίς τα παιδιά, πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας και ίσως και η σχέση μας εάν ήμασταν «κανονικοί». Εάν έπρεπε εγώ να καθίσω σπίτι να πλένω και να μαγειρεύω, εάν δεν είχαμε βοήθεια για τα παιδιά, εάν εκείνος αναγκαζόταν να βαράει δωδεκάωρα δουλεύοντας για ένα αφεντικό που δεν τον εκτιμούσε, εάν δεν μας επέτρεπαν οι συνθήκες να «ξεσκάμε» διεκδικώντας λίγο προσωπικό χρόνο μέσα στην τρέλα της ζωής με ένα τρίχρονο και ένα νεογέννητο μωρό.

Ίσως ήμασταν το ίδιο αγαπημένοι. Ίσως και περισσότερο… όμως ίσως οι καθημερινές δυσκολίες της ζωής να μας έφθειραν, να μας κούραζαν… να χαλούσαν το «παραμύθι»!

Όσοι λοιπόν είδατε αυτό το βιντεάκι λίγων μόλις δευτερολέπτων πείτε ένα μπράβο στον εαυτό σας και τον/την σύντροφό σας, ακόμα και αν το μόνο που καταφέρνετε είναι να ψιθυρίσετε ένα γρήγορο σ´αγαπώ πριν παραδοθείτε κατάκοποι στο κρεβάτι! Η αγάπη δεν χρειάζεται να θυμίζει ρομαντική κωμωδία για να είναι αληθινή, χρειάζεται απλά με τον δικό της μοναδικό τρόπο να συνεχίσει να υπάρχει παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες της καθημερινότητας», έγραψε η ίδια στο ποστ της. Και είναι ένα πραγματικά όμορφο μήνυμα προς όλους..

