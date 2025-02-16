Η Ελλάδα Ψηφίζει: 24.500 ευρώ για τους νικητές - Το πρώτο μεγάλο έπαθλο και η 4η συνεχόμενη πρωτιά σε τηλεθέαση

Για ένα ακόμα Σάββατο το διαδραστικό τηλεπαιχνίδι-σόου του ΣΚΑΪ κράτησε την καλύτερη συντροφιά στο τηλεοπτικό κοινό, που το ανέδειξε για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα πρώτο σε τηλεθέαση στη ζώνη μετάδοσης του, στο γενικό σύνολο του κοινού με ποσοστό 13,3% και 12,3 % στο 18-54.

Εχθές όμως ήταν μία ξεχωριστή βραδιά καθώς το «Η Ελλάδα ψηφίζει» ανέδειξε τους πρώτους μεγάλους νικητές του!

Η ομάδα «Το Σόι» με αρκετή ανάλυση στην σκέψη κατάφερε να μαντέψει σωστά την προτίμηση του κοινού και έφυγε από το παιχνίδι νικήτρια κερδίζοντας 24.500 ευρώ! Η απάντηση πως το τηλεοπτικό κοινό που ψήφισε επέλεξε ως πιο sexy ηθοποιό τη Δήμητρα Ματσούκα με ποσοστό 35% ήταν εκείνη που τους έδωσε τη νίκη. Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος χάθηκαν στις αγκαλιές των παικτών που πανηγύριζαν τη νίκη τους, ζώντας μαζί τους τη στιγμή.

Το επεισόδιο ήταν στο πνεύμα των ημερών με τον έρωτα και τον Άγιο Βαλεντίνο να απασχολούν αρκετές από τις ερωτήσεις.

Έτσι λοιπόν μάθαμε πως το σεξ στο πρώτο ραντεβού δεν βρίσκει σύμφωνο το 79% του κοινού που ψήφισε!

Το 77% του κοινού μετά από μία απιστία χωρίζει ενώ το 12% δείχνει διάθεση συγχώρεσης και το 11% πρόθεση… ανταπόδοσης!

Για την καψούρα του έχει συρθεί στα πατώματα με το τραγούδι «Έλα να με τελειώσεις» και ερμηνευτή τον Αντώνη Ρέμο το 32% του κοινού. Λίγο πιο κάτω, στο 30%, βρέθηκε το «Μα που να πάω» (Θέμης Αδαμαντίδης), με 20% ακολούθησε το «Στα δωσα όλα» (Δέσποινα Βανδή) και με 18% το «Δώδεκα» (Άννα Βίσση).

Οι ερωτήσεις για ακόμα ένα βράδυ απασχόλησαν και τα social με το #ielladapsifizei να βρίσκεται στα top θέματα συζήτησης!

Περισσότεροι από 1800 τηλεθεατές έχουν στείλει ήδη τις ερωτήσεις τους για το παιχνίδι - κάποιες από αυτές τις έχουμε ήδη δει στις οθόνες μας!

Ποιες ερωτήσεις θα τεθούν το επόμενο Σάββατο; Ίσως μία να είναι η δική σου! Μπες στην εφαρμογή, γράψε τη δική σου ερώτηση ή ερωτήσεις και δες το δίλημμά σου να απασχολεί το πανελλήνιο! Όλα μπορούν να συμβούν στο «Η Ελλάδα ψηφίζει» γιατί το παιχνίδι είναι στα δικά σου χέρια!

