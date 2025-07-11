Η Ελλάδα Ψηφίζει «Καλό Καλοκαίρι»! - Δείτε το trailer

Οι κάλπες του «Η Ελλάδα ψηφίζει» κλείνουν για… καλοκαίρι αυτό το Σάββατο 12 Ιουλίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ. Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος με ταξιδιάρικη διάθεση υποδέχονται στο πλατό δύο νέες ομάδες που έρχονται για να διεκδικήσουν έως και 35.000 ευρώ στην τελευταία αναμέτρηση της σεζόν!

Τι θα συμβεί όταν μία δυναμική γυναικοπαρέα συναντήσει στο πλατό μία αντροπαρέα από την Καρδίτσα; Η Ελλάδα ψηφίζει και αποφασίζει!

Οι ερωτήσεις ανεβάζουν τη θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα όμως υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο της χιονοστιβάδας, αν οι ομάδες δεν καταφέρουν να συντονιστούν με τις επιλογές του τηλεοπτικού κοινού!

Το μεγαλύτερο ψέμα των διακοπών είναι:

Θα φάω με μέτρο / Θα γυμναστώ λιγάκι / Θα κλείσω το κινητό / Θα διαβάσω βιβλίο

Οι κάμερες παρακολούθησης με κάνουν να νιώθω:

Πιο ασφαλής / Λιγότερο ελεύθερος

Τα αυτόματα ταμεία στα σούπερ μάρκετ προσφέρουν:

Εξυπηρέτηση / Λιγότερες θέσεις εργασίας

Το μοναδικό live τηλεπαιχνίδι-σόου της ελληνικής τηλεόρασης ανανεώνει το ραντεβού του για τη νέα τηλεοπτική σεζόν και εύχεται στα περισσότερα από 135.000 μέλη του «Καλό Καλοκαίρι!»

Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΖΕΙ

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 21.00 ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ



#ielladapsifizei

