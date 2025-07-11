Big Brother: Η Σοφία Δανέζη ξεσηκώνει το σπίτι - Δείτε το trailer

Η δοκιμασία για τον εβδομαδιαίο προϋπολογισμό συνεχίζεται με χορούς και τραγούδια στο σπίτι του BIG BROTHER, απόψε, Παρασκευή 11 Ιουλίου, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ.

Δύσκολη είναι, μέχρι στιγμής, η δοκιμασία που πρέπει να φέρουν εις πέρας οι συγκάτοικοι, προκειμένου να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα χρήματα για τις προμήθειες του σπιτιού. Η συνέχεια προμηνύεται ακόμα πιο δύσκολη! Η πόρτα ανοίγει και στο σπίτι μπαίνει η Σοφία Δανέζη! Μπορεί αρχικά οι συγκάτοικοι να καταφέρνουν να διατηρήσουν την αδιάφορη στάση τους, όταν όμως η τραγουδίστρια παίρνει το μικρόφωνο, κάθε αποστολή ξεχνιέται και αρχίζουν οι χοροί. Παρόμοια κατάληξη έχει και η είσοδος μίας χορεύτριας οριεντάλ με τον Χρήστο Γκικουρία να σέρνει πρώτος τον χορό. Ο Νίκος Ζαφειράκης και η Αργυρώ Κατσιγαράκη δείχνουν να μη παρασύρονται εύκολα… Πώς θα αντιδράσουν οι συγκάτοικοι όταν δουν πως, με τούτα και με εκείνα, το ταμείο είναι μείον;

Το κούρεμα του Γιώργου Αντωνιάδη από τη Nancy Tawby έγινε αφορμή για μία νέα ένταση ανάμεσά τους. Όταν η Ζωή Ασουμανάκη ζητά από τον Γιώργο να σπρώξει την κούνια, ένας νέος καυγάς ξεκινά ανάμεσα στο ζευγάρι. Μεταξύ σοβαρού και αστείου η Nancy ανακοινώνει το χωρισμό τους. Η αντίδρασή του θα την ξαφνιάσει δυσάρεστα…

Η νέα μέρα φέρνει την ψηφοφορία για την ανάδειξη των υποψήφιων προς αποχώρηση. Τρία άτομα συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους και θα βρεθούν συνυποψήφια με τον Χρήστο Γκικουρία.

