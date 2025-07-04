Η Ελλάδα Ψηφίζει: Η Θεσσαλονίκη συναντά την Αθήνα

Το πιο διασκεδαστικό guessing στο «Η Ελλάδα ψηφίζει» συνεχίζεται αυτό το Σάββατο 5 Ιουλίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ. Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος υποδέχονται δύο νέες ομάδες, που έρχονται δυναμικά για να διεκδικήσουν έως και 35.000 ευρώ. Θα καταφέρουν να εντοπίσουν τις απαντήσεις που οδηγούν στη νίκη;

Μία παρέα από τη Θεσσαλονίκη κατεβαίνει Αθήνα, για την πιο συναρπαστική αναμέτρηση με μία ομάδα που επίσης έχει σχέση με τη «Νύφη του Βορρά».

Οι ερωτήσεις και τα διλήμματα είναι πολλά, σε πολλές περιπτώσεις… καυτά και στην πλειοψηφία τους, προέρχονται από το τηλεοπτικό κοινό!

Πρέπει οι χρήστες ποδηλάτου και πατινιού να έχουν δίπλωμα οδήγησης;

Ναι / Όχι

Ο άνω των 60 γονιός σου, λέει ότι ξαναπαντρεύεται. Απαντάς:

«Πας καλά;» / «Με την ευχή μου»

Σε τι οφείλονται τα τροχαία;

Ελλιπή εκπαίδευση / Χαλαρό έλεγχο / Κακή νοοτροπία / Ατιμωρησία

