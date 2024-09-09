Η Δανάη Μπάρκα συστήνει στον κόσμο το νέο μέλος στο σπίτι της, την Τσοπάνα

Από τις αρχές του χρόνου που έφυγε από τη ζωή η Roxy της, το υπέροχο αυτό πλάσμα που για 12 χρόνια ήταν παντού και πάντα μαζί της η Δανάη Μπάρκα δε σκέφτηκε να βάλει στο σπίτι της και στη ζωή της άλλο σκυλί. Ο πόνος της για τον χαμό της Roxy της ήταν πολύ μεγάλος για να το σκεφτεί καν. Εξάλλου στη ζωή της υπήρχε ήδη η Μπουκιά, το Γαλλικό μπουλντόγκ που επίσης βρίσκεται όπου είναι και η παρουσιάστρια.

«Η Ρόξυ “έφυγε”.

12 χρόνια ευτυχίας. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα το γράψω ή θα το ζήσω αυτό. Ίσως εθελοτυφλούσα, ίσως έβλεπα ποσό δυνατή είναι και κορόιδευα τον εαυτό μου πως θα είναι για πάντα μαζι μας, ίσως έκανε τα αδύνατα δυνατά να μου δείξει πως αντέχει οτιδήποτε προκύψει και θα φτάσει 100 ετών, ίσως παρατηρούσα την αγάπη που έδινε κι έπαιρνε και ήλπιζα πως αυτή η αγάπη είναι το γιατρικό για την αιωνιότητα…ίσως..ίσως…ίσως.

Όσοι γνώρισαν την Ροξυ, καταλαβαίνουν απόλυτα τι σημαίνει αυτό. Η Ροξυ ήταν τα φιλιά που έπαιρνα όταν έκλαιγα στα δύσκολα, στις απώλειες, στις αλλαγές. Η Ροξυ ήταν η αγκαλιά που λάμβανα όταν ένιωθα ότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω σε τίποτα, όταν πνιγόμουν από λύπη, από απελπισία κι από θυμό. Η Ροξυ ήταν το σκυλί που όλα τα παιδιά εντυπωσιαζόντουσαν απ το μέγεθος και ξεπερνούσαν αμέσως τον φόβο τους και έμπαιναν στη μουσούδα της και έπαιζαν.

Η Ροξυ ερχόταν στα θέατρα,στην εκπομπή, στις βόλτες και ετρεχε να σκουντήξει τους πάντες για να ξεκλέψει ένα χάδι. Η Ρόξυ ήταν η οικογένεια που θα ονειρευόταν κάθε παιδί,κάθε άνθρωπος, κάθε ζευγάρι, κάθε ένας από όλους. Η Ροξυ έφευγε απ το τραπέζι μας στους καφέδες και πήγαινε στα δίπλα τραπέζια να την χαϊδέψουν. Η Ροξυ “έβγαλε” γάλα χωρίς να είναι έγκυος για τον Μεζέ όταν πρωτοήρθε σπίτι και μετά ξανά για 4 γατάκια νεογέννητα που βρήκαμε στα σκουπίδια και τα μεγαλώσαμε για 1 μήνα σπίτι μας. Η Ροξυ ήταν το σκυλί θαύμα. Ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος με βλέμμα παιδιού, που επέλεξε να ζει στο σώμα ενός σκυλιού γιατί οι άνθρωποι είναι πολύ χειρότεροι.

Η Ροξυ έφυγε και μαζί της έφυγε ένα μεγάλο κομμάτι μας που δεν θα αναπληρωθεί ποτέ. Ρόξυ μου, μας έκανες καλύτερους ανθρώπους». είχε γράψει τότε βυθισμένη στη θλίψη για την απώλεια της σκυλίτσας της.

Ο χρόνος όμως πέρασε και πλέον ένα νέο μέλος ήρθε να προστεθεί στην οικογένεια. Ένα τσοπανόσκυλο από τα βουνά.

«Νέο μέλος στο σπίτι. Τ Σ Ο Π Α Ν Α is here

Τους τελευταίους 2 μήνες αυτό το πανέμορφο πλάσμα που γεννήθηκε στα βουνά της Πίνδου ήρθε στο σπίτι για να το ομορφύνει .

Η Μπουκιά τρελάθηκε απ την χαρά της και τώρα η νέα σεζόν μας βρίσκει 3 κορίτσια (πάλι) στο σπίτι να κάνουμε αγκαλιές, βόλτες και παιχνίδια. Με το καλό οι νέες περιπέτειες» έγραψε η Δανάη Μπάρκα συστήνοντας την Τσοπάνα στο κοινό.

