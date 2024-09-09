Στέλιος Χανταμπάκης- Όλγα Πηλιάκη: ‘Έφτασαν στη Μαδρίτη και στέλνουν μήνυμα

Μια πολύ σημαντική οικογενειακή απόφαση πήραν αυτό το καλοκαίρι ο Στέλιος Χανταμπάκης και η Όλγα Πηλιάκη που εγκατέλειψαν την Ελλάδα και έφυγαν για να εγκατασταθούν μόνιμα στη Μαδρίτη προκειμένου ο ταλαντούχος στο ποδόσφαιρο γιος τους, Μανώλης να ενταχθεί στις Ακαδημίες ποδοσφαίρου της Ρεάλ Μαδρίτης.

Συνδετικός κρίκος για εκείνους ο μοναδικός Έλληνας στο προπονητικό team της βασίλισσας Ρεάλ, Παναγιώτης Τσίκνας.

