Αποκλειστικό: Η βάπτιση του εγγονού της Χριστίνας Λαμπίρη με νονό τον άντρα της

Σας το είχαμε γράψει από τα μέσα Ιουλίου και επιβεβαιωθήκαμε. Σήμερα το πρωί η Χριστίνα Λαμπίρη πολύ συγκινημένη παρακολούθησε τον σύζυγό της Θανάση Αδαμόπουλο να βαφτίζει τον δεύτερο εγγονό της που πήρε το όνομα Χρήστος.

Η κόρη της Μαρίσα Βουλγαράκη και ο γαμπρός της Νίκος Γιαννέας που την περίοδο της καραντίνας είχαν παντρευτεί με πολιτικό γάμο στην Πάτρα ενώ η Μαρίσα ήταν έγκυος στο πρώτο τους παιδί, τον υπέροχο Διονύση τους, αποφάσισαν αφού τότε δεν είχαν καταφέρει λόγω των συνθηκών να χαρούν τον γάμο τους -ούτε η μητέρα της δεν μπόρεσε να πάει λόγω των μέτρων- αλλά ούτε και τη βάφτιση του πρωτότοκου καθώς και τότε υπήρχαν μέτρα για τον Covid, αυτή τη φορά να το γιορτάσουν.

