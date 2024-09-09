Η πολυβραβευμένη Αμερικανίδα ηθοποιός Άντζελα Μπάσετ (Angela Bassett) είναι πλέον βραβευμένη και με Emmy.

Την πρώτη βραδιά απονομής των Emmy Δημιουργικών Τεχνών, το Σάββατο, η Μπάσετ απέσπασε το βραβείο Εξαίρετης Αφήγησης για το ντοκιμαντέρ «Queens» του National Geographic,

Μετά τον θρίαμβό της, η Μπάσετ στα παρασκήνια απάντησε σε δημοσιογράφο, ο οποίος τη ρώτησε τι σημαίνει για εκείνη η νίκη.

«Δεν εργαζόμαστε για τα βραβεία, αλλά τα λαμβάνουμε για όλη τη σκληρή δουλειά που κάνουμε» είπε η Αμερικανίδα ηθοποιό.

Γνωστή για των ρόλο της ως Βασίλισσα Ραμόντα στις ταινίες του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel Black Panther (2018), Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη (2019), και Black Panther: Wakanda Forever (2022), η Μπάσετ έχει λάβει διάφορες διακρίσεις, ανάμεσά τους δύο Χρυσές Σφαίρες, και δεκαέξι Βραβεία Εικόνας NAACP.

Η 66χρονη σταρ έχει επίσης λάβει υποψηφιότητα για δύο Όσκαρ και εφτά Βραβεία Έμμυ Ζώνης Υψηλής Τηλεθέασης.

Το 2023 χρονιά έλαβε Τιμητικό Όσκαρ ενώ το περιοδικό Time την κατάταξε στους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους της χρονιάς.

