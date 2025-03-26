Η Αποστολία Ζώη μίλησε για την προσωπική της ζωή και για το περιστατικό που είχε στο παρελθόν με έναν εμμονικό της θαυμαστή.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια είπε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day»: «Αν δεν γινόμουν τραγουδίστρια, το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά να γίνω αεροσυνοδός αλλά δεν προέκυψε. Μου είχε περάσει από το μυαλό να γίνω και χημικός μηχανικός αλλά και ηθοποιός».

«Στο παρελθόν υπνοβατούσα, όταν ήμουν γύρω στα 15-16, δεν ξέρω γιατί. Ευτυχώς, δεν έγινε κάτι κακό, γιατί θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι πολύ άσχημο. Είχε πάρα πολλή πλάκα, γιατί ξυπνούσα σε άλλα μέρη. Κοιμόμουν στο κρεβάτι μου και ξυπνούσα στην τουαλέτα ή στην κουζίνα. Μιλούσα με κόσμο, κάναμε συζητήσεις και μετά ξαφνικά έφυγε αυτό. Πάλι καλά».

Σε ερώτηση για το αν θα συγχωρούσε την απιστία, η Αποστολία Ζώη απάντησε: «Δεν θα συγχωρούσα με τίποτα την απιστία, είναι προδοσία για μένα. Χάνεται η εμπιστοσύνη και παίρνει άλλη μορφή η σχέση. Σίγουρα, θα μου έχει συμβεί, αλλά δεν το γνωρίζω».

«Είχα εμμονικό θαυμαστή και ευτυχώς το είπα στην τηλεόραση και σταμάτησε να με ενοχλεί. Ήταν έξω από το σπίτι, τον έβρισκα εκεί και ήταν πολύ τρομακτικό, γιατί έμενα μόνη μου. Δεν κοιμόμουν πια στο σπίτι μου και άλλαξα και σπίτι», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

