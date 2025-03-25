Eurovision - «Αστερομάτα»: Ακούστε την acoustic version

Μόλις κυκλοφόρησε στα κανάλια και τους λογαριασμούς της Eurovision η acoustic version της «Αστερομάτας», της ελληνικής συμμετοχής στην φετινή Eurovision, με την φωνή και την ερμηνεία της Κλαυδίας να συγκινεί για ακόμα μία φορά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.