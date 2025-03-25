Eurovision - «Αστερομάτα»: Ακούστε την acoustic version

Μόλις κυκλοφόρησε στα κανάλια και τους λογαριασμούς της Eurovision η acoustic version της «Αστερομάτας», της ελληνικής συμμετοχής στην φετινή Eurovision, με την φωνή και την ερμηνεία της Κλαυδίας να συγκινεί για ακόμα μία φορά.
🇬🇷#Greece: Listen to the acoustic version of “Asteromáta”!#Eurovision2025 #eurovisiongr #Eschttps://t.co/99TyriPaFG— Eurovisionfun (@eurovisionfn) March 25, 2025
Πηγή: skai.gr
