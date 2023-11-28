Snooze: Αυτό είναι το καλύτερο R&B/Soul κομμάτι της χρονιάς

Η τραγουδίστρια-τραγουδοποιός SZA ήταν η μεγάλη νικήτρια στην τελετή απονομής των βραβείων Soul Train την Κυριακή.

Η SZA κέρδισε βραβεία στις κατηγορίες Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνης R&B/Soul, Άλμπουμ της χρονιάς για το «SOS», Τραγούδι της χρονιάς και Τραγουδοποιός της Χρονιάς για το "Snooze".

Ο Usher επέστρεψε στο σπίτι του με τα τρόπαια στις κατηγορίες Καλύτερος Άντρας Καλλιτέχνης R&B/Soul, Certified Soul Award και Καλύτερης Συνεργασίας με τους Summer Walker και τον 21 Savage για το "Good Good".

Soul Train Awards 2023 Complete Winners List: SZA Leads Night With Usher & Victoria Monét Also Taking Trophies https://t.co/1RrWzCDDuF — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 27, 2023

Η Victoria Monét τιμήθηκε με τα βραβεία Καλύτερης Χορευτικής Παράστασης και Καλύτερου Βίντεο της Χρονιάς για το "On My Mama".

H Coco Jones αναδείχθηκε η Καλύτερη Νεοεμφανιζόμενη Καλλιτέχνης. Οι Maverick City Music ψηφίστηκαν ως το καλύτερο γκρουπ, στον T-Pain απονεμήθηκε τιμητικό βραβείο και η Janelle Monae απέσπευσε το έπαθλο Spirit of Soul.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός Keke Palmer ήταν η οικοδέσποινα της βραδιάς που προβλήθηκε στο δίκτυο BET.

