Καθηλωτικά αναμένεται να είναι τα νέα επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς “Οι Πανθέοι”, που προβάλλεται μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΪ τη φετινή σεζόν, αφού ο φλογερός έρωτας της Μάρμως και του Κίτσου μεταφέρθηκε για λίγες ημέρες στη Σύρο.

Οι πρωταγωνιστές Μελία Κράιλινγκ και Μιχάλης Σαράντης, οι οποίοι υποδύονται τη Μάρμω Πανθέου και τον Κίτσο Γαλάτη ταξίδεψαν στο νησί και με φόντο το ιδιαίτερα ρομαντικό τοπίο της παραλίας των Αγκαθωπών, δίπλα στη θάλασσα και υπό το φως του ήλιου, πήραν τη θέση τους μπροστά στις κάμερες και πραγματοποίησαν νέα τηλεοπτικά γυρίσματα.

Ως φαίνεται η παραγωγή υψηλών προδιαγραφών επενδύει ποιοτικά για τη νέα σειρά, ανοίγοντας τα “φτερά” της και στον τόπο καταγωγής της Μάρμως – βάσει του προσαρμοσμένου σεναρίου -, που δεν είναι άλλος, από την αρχοντική Σύρο.

Μαζί τους ταξίδεψε και το τηλεοπτικό συνεργείο για τα γυρίσματα, ενώ επίσης, ο σκηνοθέτης της σειράς Σπύρος Μιχαλόπουλος συνόδευσε τους πρωταγωνιστές, όπως και η Ηρώ Μπαρλαμά από την παραγωγή.

Ειδικότερα, τα τηλεοπτικά γυρίσματα στη Σύρο άρχισαν το μεσημέρι της Δευτέρας (27/11), ενώ θα συνεχιστούν μέχρι και την Τετάρτη. Επόμενος σταθμός για τους πρωταγωνιστές στη Σύρο είναι η ιστορική Ερμούπολη.

Σημειώνεται πως μέσα από τα τηλεοπτικά γυρίσματα για τους Πανθέους στο νησί, η πρωτεύουσα των Κυκλάδων θα “μπει” στο σπίτι κάθε τηλεθεατή, αφού ήδη το κοινό της σειράς δηλώνει “μαγεμένο” από την τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος του Τάσου Αθανασιάδη.

Απολαύστε φωτογραφίες από την πρώτη ημέρα των γυρισμάτων στην παραλία των Αγκαθωπών που εξασφάλισε η “Κοινή Γνώμη”.

