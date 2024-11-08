To Happy Traveller στο νησί Κάπρι και την ακτή Αμάλφι.

Οι ταξιδιώτες μας έχουν ξεκινήσει από το προηγούμενο επεισόδιο ένα οδοιπορικό στην περιοχή της Νάπολη και την επαρχία της Καμπανίας στη Νότια Ιταλία.

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου, διασχίζουν οδικώς μία από τις πιο γνωστές και όμορφες ακτογραμμές ολόκληρης της Ευρώπης, την ακτή Αμαλφιτάνα με τους εντυπωσιακούς απότομους βράχους και τους γραφικούς κουκλίστικους οικισμούς. Επισκέπτονται το Ποζιτάνο, το Αμάλφι, το Ραβέλλο και το εντυπωσιακό φιόρδ Φουρόρε.

Δείτε το trailer:

Δοκιμάζουν υπέροχες τοπικές σπεσιαλιτέ και καταλαβαίνουν από πρώτο χέρι για ποιό λόγο χιλιάδες επισκέπτες συρρέουν καθημερινά σε αυτήν την πανέμορφη περιοχή της γειτονικής Ιταλίας.

Στη συνέχεια, επισκέπτονται το κοσμοπολίτικο νησί Κάπρι με την εντυπωσιακή γαλάζια σπηλιά και τους εμβληματικούς βράχους Φαραλιόνι. Κάνουν τον γύρο του νησιού με βάρκα και ανεβαίνουν με τελεφερίκ στο ψηλότερο σημείο για να απολαύσουν τη συγκλονιστική θέα.

Μαγικές διαδρομές, εντυπωσιακά τοπία, γραφικοί οικισμοί και νόστιμο φαγητό ολοκληρώνουν την ταξιδιωτική εμπειρία στην πανέμορφη νότια πλευρά της γειτονικής Ιταλίας.

