Tempting Fortune: Συν 5.000 Ευρώ - Μείον 20% - Δείτε το trailer

Στο αποψινό επεισόδιο, οι παίκτες ξεσκονίζουν τις γνώσεις τους στα μαθηματικά! Κάποιος θα κερδίσει 5.000 ευρώ, κάποιος θα χάσει το 20% του τελικού του ποσού. Τι θα βγάλουν οι πράξεις στο τέλος του επεισοδίου;

Δείτε το trailer:

Μαρί Ροζ και Αναστάσης θα αναμετρηθούν σε ένα παιχνίδι τύχης, με τον χαμένο να έχει απώλεια 20% του ποσού που θα πάρει στο τέλος του Tempting Fortune. Όμως και στο παιχνίδι, που τους παρουσιάζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, το έπαθλο είναι 5.000 ευρώ μετρητά σε έναν παίκτη. Ποιος θα είναι ο τυχερός;

Μετά τη Μαρί Ροζ, σειρά έχει η Ειρήνη να καταρρεύσει από την εξάντληση και τη ζέστη. Ο Gogos όμως δεν ξέρει αν όντως συμβαίνει πραγματικά ή η Ειρήνη υποδύεται κάποιο ρόλο. Το ασθενοφόρο κάνει ακόμη μία φορά την εμφάνισή του…

Οι εκπλήξεις της σημερινής μέρας -ευχάριστες και δυσάρεστες- δεν τελειώνουν εδώ. Ένα σημείωμα σε ένα κουτί pop corn-πειρασμό θα κάνει χαρούμενο έναν ταξιδιώτη. Όλοι δοκιμάζουν την τύχη τους και αγοράζουν με την ελπίδα να ωφεληθούν. Ένας όμως βρίσκει το μικρό χαρτάκι…

