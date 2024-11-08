Λογαριασμός
Tempting Fortune: Συν 5.000 Ευρώ - Μείον 20% - Δείτε το trailer

Tempting Fortune με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Tempting Fortune

Στο αποψινό επεισόδιο, οι παίκτες ξεσκονίζουν τις γνώσεις τους στα μαθηματικά! Κάποιος θα κερδίσει 5.000 ευρώ, κάποιος θα χάσει το 20% του τελικού του ποσού. Τι θα βγάλουν οι πράξεις στο τέλος του επεισοδίου;

Δείτε το trailer:

Μαρί Ροζ και Αναστάσης θα αναμετρηθούν σε ένα παιχνίδι τύχης, με τον χαμένο να έχει απώλεια 20% του ποσού που θα πάρει στο τέλος του Tempting Fortune. Όμως και στο παιχνίδι, που τους παρουσιάζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, το έπαθλο είναι 5.000 ευρώ μετρητά σε έναν παίκτη. Ποιος θα είναι ο τυχερός;

tempting fortune

Μετά τη Μαρί Ροζ, σειρά έχει η Ειρήνη να καταρρεύσει από την εξάντληση και τη ζέστη. Ο Gogos όμως δεν ξέρει αν όντως συμβαίνει πραγματικά ή η Ειρήνη υποδύεται κάποιο ρόλο. Το ασθενοφόρο κάνει ακόμη μία φορά την εμφάνισή του…

tempting fortune

Οι εκπλήξεις της σημερινής μέρας -ευχάριστες και δυσάρεστες- δεν τελειώνουν εδώ. Ένα σημείωμα σε ένα κουτί pop corn-πειρασμό θα κάνει χαρούμενο έναν ταξιδιώτη. Όλοι δοκιμάζουν την τύχη τους και αγοράζουν με την ελπίδα να ωφεληθούν. Ένας όμως βρίσκει το μικρό χαρτάκι…

tempting fortune

 

TAGS: Tempting Fortune Γιάννης Τσιμιτσέλης
