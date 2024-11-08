Survivor: Οι ομάδες αλλάζουν απόψε στις 22:15

Οι Τίγρεις απόλαυσαν ιδιαίτερα το ταξίδι στον Παναμά, αν και ο Νίνο επέστρεψε λίγο αδιάθετος στο Survivor 2024 στον ΣΚΑΪ

Η Χριστιάννα φοράει πλέον στο λαιμό της το κολιέ της ασυλίας γνωρίζοντας πως σε ενδεχόμενη ήττα στο ομαδικό αγώνισμα ασυλίας εκείνη είναι ασφαλής. Μετά τη νίκη τους στο αγώνισμα επικοινωνίας όλοι οι Κίτρινοι έχουν πλέον στα σακίδιά τους και μία φωτογραφία της οικογένειάς τους την οποία μπορούν να κοιτάνε κάθε φορά που νιώθουν μοναξιά…

Στους Αετούς εκτός αγωνισμάτων για μία εβδομάδα βρίσκεται η Ελένη μετά τον τραυματισμό της στο πόδι. Ο Μιχάλης κατάφερε στο ατομικό αγώνισμα ασυλίας να πάρει τη νίκη και να φορέσει το κολιέ στο λαιμό του.

Ωστόσο εκτός αγωνίσματος κατάφερε κάτι εξίσου σημαντικό, σε μία περιήγησή του βρήκε το κρυμμένο τοτέμ ασυλίας που έψαχνε τόσο καιρό η Εκατερίνα. Έχει λοιπόν εξασφαλίσει τη θέση του στο Survivor για τουλάχιστον δύο εβδομάδες!

Το αποψινό αγώνισμα ομαδικής ασυλίας και οι διαδικασίες που το ακολουθούν θα οδηγήσουν στην τελευταία αποχώρηση πριν από την αλλαγή των ομάδων. Τίγρεις και Αετοί θα αναμειχθούν και δύο νέες ομάδες θα δημιουργηθούν!

Πηγή: skai.gr

