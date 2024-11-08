Το πρώτο της βίντεο μετά από πολλούς μήνες έκανε η Μαίρη Συνατσάκη στο κανάλι της στο YouTube. Και ούτε η ίδια δεν πίστευε ότι τα κατάφερε. Κι αφού είχε πολύ καιρό να κάνει περιεχόμενο είπε να ξεκινήσει με ένα βίντεο με θέματα τζιζ. Να απαντήσει ανοιχτά σε όλες τις φήμες που έχουν ακουστεί κατά καιρούς για την ίδια. Και δεν ήταν και λίγες τελικά.

-Πάτησες πεζό στην Καλλιθέα;

«Αλήθεια; Δεν έχω πατήσει ποτέ κανέναν. Ούτε άνθρωπο ούτε ζώο. Ευτυχώς γιατί θα σοκαριζόμουν πάρα πολύ. Καλλιθέα είναι όμως η γενέτειρά μου. Κατάλαβες; Η φήμη θέλει ένα στοιχείο να μπορεί να τον πιάσει τον άλλον… Να πει, κάτσε, η Συνατσάκη μεγάλωσε Καλλιθέα, η bye a boo είναι Καλλιθέα, θα μπορούσε να έχει πατήσει έναν άνθρωπο στην Καλλιθέα. Όχι όμως. Δεν έχω πατήσει ποτέ κανέναν πουθενά. Δύο φορές έχω τρακάρει στη ζωή μου αλλά με άλλα οχήματα και δεν τραυματίστηκε ποτέ κανένας. Όλα καλά. Καθαρό ποινικό μητρώο»

- Είσαι σπιτόγατα, φοβάσαι τα αεροπλάνα, κουνάς τα αυτιά σου…

«Φοβάμαι τα αεροπλάνα το έχω παραδεχτεί πάρα πολλές φορές και θα πρέπει και κάπως να το ξεπεράσω αυτό γιατί δεν θέλω να περάσω αυτόν τον φόβο και την Ολίβια που της αρέσουν τόσο οι ταξιδιωτικοί προορισμοί. Πώς το ξέρω; Της αρέσει να διαβάζει coffee table books που έχουν προορισμούς, οπότε αυτή είναι ταξιδιάρα ψυχή, δεν ξέρω τι θα κάνω, θα το ξεπεράσω. Ότι κουνάω τα αυτιά μου, δεν ξέρω καν πως γίνεται. Ψέμα… Είμαι σπιτόγατα, ναι. Όντως είμαι»

Διαβάστε ακόμα : Secret Song: Λύγισε η Ναταλία Γερμανού, τα πλάνα με τον πατέρα της και τη συγγνώμη της μητέρας της

-Είσαι μανιακή με την καθαριότητα, φοβάσαι πάρα πολύ τα μικρόβια…

«Φήμη. Καταλαβαίνω πως κάποιος που με έβλεπε στα χρόνια του κορονοϊού θα μπορούσε να βγάλει αυτό το συμπέρασμα για μένα, αλλά είχα αγχωθεί πάρα πολύ με τον κόβιντ συγκεκριμένα. Κι επίσης είμαι άνθρωπος που κρατάει πάρα πολύ τις οδηγίες. Γι’ αυτό με βλέπατε με τις μάσκες ενώ όλοι οι άλλοι τις είχαν βγάλει. Είμαι συνεπής, ήμουν καλή μαθήτρια και τυπικός άνθρωπος. Οπότε είναι πολύ μεγάλη αλήθεια ότι είχα αγχωθεί πολύ με τον κόβιντ γενικά δεν είμαι αρρωστοφοβική όμως.

Ο κόβιντ μου κόστισε πάρα πολύ. Ήταν οριακά Ιούνιος φέτος αντιλήφθηκα ότι τώρα πια όταν συναντιέμαι με τους δικούς μου ανθρώπους και τους φίλους, του αγκαλιάζω, μπορούμε να είμαστε περισσότεροι από 5 άνθρωποι σε έναν χώρο και να μην φρικάρω. Μου είχε αφήσει πολύ έντονο ψυχολογικό. Και τι έγινε; Έπαθα κόβιντ τον Ιούλιο! Όλα καλά όμως, τώρα έχω και δυο, τρία αντισώματα»

-Η σχέση σου με τις καταχρήσεις, Ουσίες, κόκα, τσιγάρο αλλά και Βιζ@@ στο Σούνιο

«Δεν έχω καμία σχέση με ουσίες. Ήμουν πάντα πολύ τυπική, ήξερα ότι αυτό είναι κακό, άρα δεν κάνουμε το κακό. Βίζ…ες στο Σούνιο; Αν εγώ έκανα ή εγώ τις παρήγγειλα; Τίποτα από τα δύο. Δεν έχω κάνει ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή. Δεν έχω πάει καν ιδιαίτερα στο Σούνιο. Με ιντριγκάρει πάρα πολύ να βρω την πηγή της φήμης. ¨Εχω ένα σπίτι στην Σαρωνίδα που πήρε ο προπαππούς μου ένα εκατομμύριο χρόνια πριν»

-Σπύρος Σαμοϊλης, Κατρίνα Τσάνταλη και Βάλλια Χατζηθεοδώρου. ‘Έχεις τσακωθεί και με τους τρεις για τα εμβόλια…

«Ούτε καν καλέ. Δεν διαφωνούσαμε σε αυτό το θέμα Δεν έχω τσακωθεί με κανέναν από τους τρεις και αυτήν την εβδομάδα μίλησα και με τους τρεις όλο τυχαίως. Είχα ανθρώπους στη ζωή μου με τους οποίους διαφώνησα σε αυτό το θέμα αλλά διαφωνήσαμε πολιτισμένα»

-Έχεις φάει πάρα πολλά reports στο Twitter, δεν έχεις τον λογαριασμό σου πια και στο instagram έχεις έναν ψεύτικο λογαριασμό madamechoux από εκεί απειλείς κόσμο με μηνύματα

«Στο twitter να φάει reports γιατί; Είναι πολλά χρόνια ανενεργός. Η αλήθεια είναι πως είχα πει ψέματα. Κάποια στιγμή με ρωτήσανε κι είχα απαντήσει ως ανήξερη… Όμως το διέγραψα μόνη μου το προφίλ μου.

Και το διέγραψα γιατί είδα τον εαυτό μου να μπαίνει σε μια πολύ άσχημη λούμπα που έτρωγα πολύ hate και δεν ήμουν ψύχραιμη σε όλο αυτό εκείνη την περίοδο που είχα και γεννήσει και τα ορμονικά μου ήταν κάπως. Στενοχωριόμουν πάρα πολύ. Κάποια στιγμή απάντησα κάτι πάρα πολύ μικροπρεπές και αποφάσισα να το κλείσω. Δεν έχω ψεύτικο προφίλ… Έχω ψεύτικο προφίλ στο instagram που μπορεί να θέλω να δω κάτι σε accounts που με έχουν μπλοκάρει, έτσι για το κουτσομπολιό. Πολλά είπα τώρα, εκτέθηκα… Αλλά φυσικά δεν απειλώ κόσμο»

-Έχεις σχέση με τον Διονύση Ατζαράκη

«Όχι, δεν είχα ποτέ σχέση με τον Ατζαράκη… Δεν ήμασταν ποτέ μαζί»

-Με τον Σπύρο Χατζηαγγελάκη χώρισες γιατί έφαγες κέρατο…

«Δεν έφαγα κέρατο από τον Σπύρο Χατζηαγγελάκη. Χωρίσαμε, γιατί είχαμε άλλες διαφωνίες χαρακτήρων. Δεν περνούσαμε καλά με τον ίδιο τρόπο. Ο ένας έτσι, ο άλλος γιουβέτσι… Πολύ καλύτερα τα βρήκαμε μετά. Τον έχω με πολύ θετικό συναίσθημα στην καρδιά μου»

-Ήσουν με κάποιον από το γκρουπ Αλχημιστές…

«Ναι, στα 18 μου. Με τον Βασίλη τον frontman. Ήμασταν 10 μήνες μαζί, Πολύ καλό παιδί. Είχε κι ένα βεσπάκι και είχαμε πέσει κιόλας κάποια στιγμή εκεί στην Καλλιθέα»

-Μια κακοποιητική σου σχέση σε έφτασε να πας στην αστυνομία να ζητήσεις βοήθεια

«Ποτέ δεν έχω πάρει την αστυνομία εξαιτίας κάποιας κακοποιητικής σχέσης μου. Έχω βρεθεί στην αστυνομία για να καταγγείλω μία κατάσταση που ένιωθα ότι κινδυνεύω. Δεν είχε να κάνει με άνθρωπο που υπήρχε στο περιβάλλον μου αλλά με κάποιον που δεν γνώριζα. Δύο φορές έχει συμβεί αυτό, με δύο διαφορετικά άτομα. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω σε αυτό»

-Για τον Ίαν γράφουν ότι κάνει κάποιο συμβόλαιο και ότι έχει αφήσει κάποια κοπέλα έγκυο…

«Τι λέτε; Για πότε λέει για το παρελθόν του; Έχω αρχίσει και ιδρώνω… δεν έχουμε παντρευτεί κρυφά, δεν έχουμε κάνει κανένα συμβόλαιο και δεν έχει αφήσει κάποια κοπέλα έγκυο»

-Για να κάνεις ένα διαφημιστικό χρησιμοποίησες την απώλεια σκύλου, ψεύτικη απώλεια σκύλου

«Αυτό είναι ίσως το μοναδικό πράγμα που μετανιώνω στη ζωή μου όλη. Είμαι εγώ που το 2018 μαζί με μια σειρά ανθρώπων συμφωνήσαμε, δεν θα αποποιηθώ το δικό μου κομμάτι της ευθύνης, δεν θα το ξανάκανα ποτέ στη ζωή μου ως επιλογή, κι εκείνη την εποχή τρώγαμε πάρα πολύ κράξιμο όταν κάναμε εμπορικό περιεχόμενο στο Youtube, οπότε στο πλαίσιο του να βγει κάπως φυσικό είχε βγει αυτή η ιδέα.

Είναι αυτό που μου χτυπάνε συνέχεια…Αν είχε την εισαγωγή ότι δεν είναι αληθινό θα ήταν αλλιώς. Ήταν λάθος μου. Πλέον έχω κόψει συμβόλαιο 6 το πρωί αν νιώθω ότι δεν μου ταιριάζει. Ήταν σημαντικό μάθημα.

Και έχω υπάρξει σε τηλεοπτική εκπομπή και έχει ρωτήσει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στις πικάντικες ερωτήσεις αν έχει χτυπήσει γυναίκα και απάντησε ναι. Κι εγώ δεν είπα τίποτα»

-Ζητάς πάρα πολλά λεφτά για τις εμπορικές συνεργασίες σου, είσαι δύσκολη και αυταρχική και όταν βγαίνεις να φας δεν πληρώνεις και λες να σας κάνω ένα στόρι…

«Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό να ζητήσω να μην πληρώσω. Τώρα για αυτά που ζητάω, νομίζω ότι για αυτά που προσφέρω είναι λογικά αυτά που ζητάω. Όσο για το αν είμαι αυταρχική, είναι πολύ υποκειμενικό αυτό»

-Είσαι ξινή, ψώνιο, σνομπ, απαιτητική όταν βγαίνεις, σκύλα με τους ανθρώπους που δουλεύεις μαζί και απρόσιτη με τους ανθρώπους στον δρόμο, πολλές βρισιές….

«Είναι αλήθεια ότι βρίζω. Είμαι λίγο αθυρόστομη. Το έχω κόψει μετά το παιδί αλλά πριν…οχετός…

Τώρα ξινή… Νιώθω τόσο άσχημα στον δρόμο εγώ που έχει τύχει να είμαι με την παρέα μου στην Πανεπιστημίου και με φώναζε από απέναντι, Συνατσάκη… Στη μαμά του Ίαν μιλάω ακόμα στον πληθυντικό και δεν μπορώ να το κόψω… Παλεύω…

Δεν ξέρω κι αν κάποιον με έχει πετύχει σε κακή φάση… Δεν έχω υπάρξει ποτέ αγενής. Μπορεί οι προσδοκίες να είναι άλλες. Ήμουν και πολύ ντροπαλή πριν κάποια χρόνια και μπορεί να παρεξηγήθηκε αυτό. Να φαίνεται σνομπαρία»

- Ότι κάνεις είναι ψεύτικο, δήθεν ιδεολογίες για τα χρήματα, η ενσυναίσθηση είναι μόνο για τα views για να πουλάς τα ρουχαλάκια σου και τα παπουτσάκια σου…

«Η φήμη αυτή για την woke αντζέντα… αν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο που κάποιος πληρώνει για αυτό το θέμα, ας μου το πει, γιατί τόσα χρόνια το κάνω τσάμπα.

Αντιθέτως σου παίρνει λεφτά. Όταν έχεις άποψη έχει και κόστος. ¨Εκανα στόρι για το δικαίωμα στην άμβλωση και έχασα 1000 followers σε μια μέρα. Και μπορεί να κάνει και ζημιά στην αγορά των πραγμάτων μου. Όμως δε θα αλλάξω σε αυτό...»

-Είσαι κρυφή λεσβία σε σχέση με την Ντορέττα Παπαδημητρίου

«Συγγνώμη, θα είχα τέτοια κοπελάρα δίπλα μου και θα την κρατούσα κρυφή; Δεν είναι πολύ παράδοξο ένας άνθρωπος που έχει φορέσει μπλούζα “legalize gay” πριν 12 χρόνια στο Instagram και μιλάω ανοικτά γι’ αυτό και είμαι τόσο άνετη, εγώ τα δικά μου θα τα έκρυβα; Ούτε εγώ ούτε η Ντορέττα είμαστε λεσβίες, αλλά αν ήμασταν, θα ήμασταν περήφανες και ίσως και μαζί. Δεν θα το κρατούσα όμως κρυφό»

-Σαν φήμη έχει ακουστεί ότι έχεις κάνει Σύμφωνο Συμβίωσης με τον Νίκο Μουτσινά…

«Έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης με τον Νίκο Μουτσινά. Κράτησε κανένα χρόνο. Πήγαμε και υπογράψαμε ένα σύμφωνο συμβίωσης. Γιατί αυτό και τέτοια, τελεία. Ότι έχει υπογραφεί αυτό το σύμφωνο, έχει υπογραφεί, μετά χωρίσαμε τα τσανάκια μας. Προχώρησε αλλιώς η διαδικασία, δεν προχώρησε σε τίποτα άλλο. Ήταν μια τρέλα της στιγμής, θα έλεγε κανείς… Παρασυρθήκαμε… Έχω και βίντεο από εκείνη την ημέρα… Έχω παντρευτεί με τον Μουτσινά αλλά όχι με τον Ίαν Στρατή»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.