Happy traveller: Στην Νάπολη και τον Βεζούβιο - Δείτε το trailer

Οι ταξιδιώτες μας αγαπούν πολύ τη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία και γι’ αυτό την επισκέπτονται ακόμη μία φορά. Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου ταξιδεύουν στη Νάπολη, την πρωτεύουσα του ιταλικού νότου.

Εξερευνούν τη γοητευτική ιταλική πόλη και βλέπουν όλα τα αξιοθέατα και τις όμορφες γωνιές της. Ξεκινούν από την κεντρική πλατεία Piazza del Plebiscito αλλά και τον Καθεδρικό Ναό. Η βόλτα τους καταλήγει σε ένα από τα καταπράσινα πάρκα της, για να απολαύσουν αυθεντική ιταλική πίτσα και ιταλικό "τζελάτο".

Πηγαίνουν στις Κατακόμβες της πόλης, τον υπόγειο λαβύρινθο κάτω από τη Νάπολη. Δοκιμάζουν πεντανόστιμα γλυκά και αυθεντικό ιταλικό καφέ στα cozy καφέ της πόλης και επισκέπτονται το Αρχαιολογικό Μουσείο.

Μια από τις κορυφαίες στάσεις τους σε αυτό το ταξίδι, είναι και η αρχαία ρωμαϊκή πόλη της Πομπηίας, που θάφτηκε κάτω από ηφαιστειακή τέφρα όταν εξερράγη ο Βεζούβιος το 79 μ.Χ.

Στη συνέχεια, πηγαίνουν να δουν από πού προήλθε η καταστροφή για την Πομπηία. Ανεβαίνουν μέχρι την κορυφή του Βεζούβιου, για να δουν τον κρατήρα του εμβληματικού ηφαιστείου, που στέκεται πάνω από τη μητροπολιτική περιοχή της Νάπολη.

Τέλος, φτάνουν μέχρι την Ποσειδωνία, που ήταν αρχαία ελληνική αποικία της Κάτω Ιταλίας, στην περιοχή της Καμπανίας. Εκεί θαυμάζουν έναν από τους πιο καλοδιατηρημένους αρχαιοελληνικούς ναούς όλης της Μεγάλης Ελλάδας στην Κάτω Ιταλία.

