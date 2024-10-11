Happy Traveller στην Καβάλα: Δείτε το trailer

Ένα ταξίδι εντός Ελλάδας, θα κάνουν αυτή την Κυριακή 13 Οκτωβρίου, ο Ευτύχης, η Ηλέκτρα και τα κορίτσια τους. Ένα ταξίδι στην Καβάλα και την εντυπωσιακή ακτογραμμή της.

Η εξερεύνηση των ταξιδιωτών μας γίνεται σε μία ιστορική περιοχή της Μακεδονίας, με ένα από τα πιο όμορφα παραλιακά μέτωπα της Ελλάδας.

Δείτε το trailer:

Με βάση την παραλία Οφρυνίου, οι happy travellers κάνουν ένα roadtrip για να θαυμάσουν την «Καβαλιώτικη ριβιέρα» με τις χρυσαφένιες παραλίες, τα σμαραγδένια νερά και τα πολυάριθμα σημεία ενδιαφέροντος που γοητεύουν κάθε ταξιδιώτη.

Επισκέπτονται την πόλη της Καβάλας και περιηγούνται στις πιο όμορφες τοποθεσίες της. Πηγαίνουν στη διάσημη παραλία Αμμόλοφοι, στο ακρωτήρι του Βρασίδα, τα Λουτρά Ελευθερών με τις ιαματικές πηγές στο ποτάμι και τον πύργο της Απολλωνίας. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους παρευρίσκονται και στο ετήσιο φεστιβάλ τουρισμού της παραλίας Οφρυνίου.

HAPPY TRAVELLER

Κάθε Κυριακή στον ΣΚΑΪ

#happytraveller

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.