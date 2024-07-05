Happy Traveller στη Σίφνο: Το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν - Δείτε trailer

Το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν για το Happy Traveller είναι καλοκαιρινό, ελληνικό και κυκλαδίτικο. Οι αγαπημένοι μας ταξιδιώτες κάνουν φινάλε της φετινής χρονιάς στην πανέμορφη Σίφνο.

Ο Ευτύχης, η Ηλέκτρα και τα κορίτσια τους, από το προηγούμενο επεισόδιο, βρίσκονται στο κάτασπρο κυκλαδίτικο νησί και το Σάββατο 6 Ιουλίου συνεχίζουν την εξερεύνησή του, κυρίως στο νότιο τμήμα της Σίφνου.

Ξεκινούν τις εξορμήσεις από τον Πλατύ Γιαλό, όπου επιβιβάζονται σε σκάφος για να επισκεφτούν τις πιο απομακρυσμένες και εντυπωσιακές παραλίες του νησιού. Πηγαίνουν στη Μονή της Παναγίας της Χρυσοπηγής και τον Φάρο, καθώς και στο γραφικό Βαθύ. Στη συνέχεια, περπατούν για να φτάσουν στο ξωκλήσι της Παναγίας του Ήλιου, όπου πετυχαίνουν το ετήσιο παραδοσιακό πανηγύρι της. Βλέπουν επίσης τις Καμάρες, τα Εξάμπελα και ένα παραδοσιακό εργαστήρι κεραμικών. Τέλος, ανεβαίνουν για να δουν την ανατολή από το ψηλότερο σημείο του νησιού, τον Προφήτη Ηλία τον Ψηλό.

Μία ταξιδιάρικη χρονιά φτάνει στο τέλος της με τον καλύτερο τρόπο. Από ένα ελληνικό νησί, όπου οι ταξιδιώτες μας απολαμβάνουν τον ήλιο, τη θάλασσα και τη φιλοξενία των ντόπιων.

Μία χρονιά με εξορμήσεις σε πανέμορφες ελληνικές τοποθεσίες και συγκλονιστικά ταξίδια σε όλο τον πλανήτη. Το Happy Traveller πρόσθεσε στις αποσκευές του 41 επεισόδια, 13 χώρες και 7 ελληνικούς προορισμούς. Έκανε αφιερωματικά και εορταστικά επεισόδια και μοιράστηκε με τους

τηλεθεατές του ΣΚΑΪ εντυπωσιακές εικόνες και ανεπανάληπτες εμπειρίες.

Η οικογένεια του Happy Traveller φορτίζει τις μπαταρίες της και ετοιμάζεται για την επόμενη σεζόν. Ετοιμάζεται για να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: μία ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες.

