Καίτη Γκρέυ: Μικρή βελτίωση, έπεσε ο πυρετός αλλά παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση

Η Καίτη Γκρέυ, που έκλεισε τον Μάιο τα 100, υπέστη εγκεφαλικό τα ξημερώματα της Τετάρτης και μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το σπίτι της στο νοσοκομείο όπου και παραμένει παρουσιάζοντας μια μικρή βελτίωση. Ο υψηλός πυρετός που δυσχέραινε την έτσι κι αλλιώς δύσκολη κατάσταση, έπεσε.

Στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά «Buogiorno» μίλησε ο εγγονός της Κώστας Ηλιάδης δίνοντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις με την υγεία της γιαγιάς του.

«Είναι κρίσιμη η κατάσταση» είπε ο Κώστας Ηλιάδης.

-Εσείς πηγαίνετε τη βλέπετε;

«Ναι, ναι συνέχεια. Πάντα είναι κάποιος εκεί»

-Έχει επαφή; Έχετε επικοινωνία;

«Όχι, δεν έχει επαφή. Κάποια στιγμή σήμερα μίλησε. Είπε ένα γεια»

-Μιλήσατε μαζί;

«Όχι, με τη μητέρα μου»

-Οι γιατροί τι σας λένε;

«Οι γιατροί λένε ότι είναι κρίσιμα τα δύο πρώτα 24ωρα και επειδή είναι εγκεφαλικό πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αν θα επιστρέψουν κάποιες τιμές και όλα αυτά τα ιατρικά»

-Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν κάτι αντίστοιχο; Εννοώ να περάσει εγκεφαλικό η γυναίκα..

«Ναι, είχε ξανασυμβεί πιο παλιά»

-Είναι όμως αισιόδοξοι οι γιατροί για την πορεία της υγείας της;

«Δεν θα το έλεγα ότι είναι αρκετά αισιόδοξοι. Από την πρώτη μέρα που μιλήσαμε, τώρα, σήμερα είχε κάποια βελτίωση. Ας πούμε σήμερα θα ξαναπάρουμε ενημέρωση από τους γιατρούς. Είναι κρίσιμα. Είναι κρίσιμη η κατάσταση. Είναι κι άλλα πραγματάκια υγείας που υπάρχουν, τα οποία υπήρχαν και πριν. Τα οποία όταν περνάς ένα τέτοιο εγκεφαλικό σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει στον οργανισμό, λόγω ηλικίας προφανώς γιατί η γιαγιά είναι 100 προς 101 τώρα πλέον».

Πηγή: WomenOnly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.