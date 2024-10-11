Survivor στον ΣΚΑΪ με φόντο την ασυλία

Οι Τίγρεις στο Survivor στον ΣΚΑΪ, καλωσόρισαν στην ομάδα τους την Στεφανία Γκλάρα και αναδείχθηκαν νικητές στο αγώνισμα για το έπαθλο Επικοινωνίας. Η ήττα των Αετών έφερε γκρίνιες στο εσωτερικό της ομάδας για τα ματσαρίσματα που πάνε λάθος.
Στο επίκεντρο των εντάσεων βρίσκεται ο αρχηγός των Πράσινων, ο Γιάννης ο οποίος είναι πλέον σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον Άγγελο. Υπάρχουν κι άλλοι όμως που δεν συμφωνούν μαζί του ή με τον τρόπο του…
Και στην Κίτρινη ομάδα οι σχέσεις δεν είναι ιδανικές με τις αντιδράσεις της Χριστιάνας να σχολιάζονται.
Στο ατομικό αγώνισμα ασυλίας το κολιέ φόρεσαν ο Γιάννης από τους Αετούς και ο Νίνος από τους Τίγρεις. Απόψε οι δύο Φυλές διεκδικούν την ομαδική ασυλία.
Ποιοι θα την εξασφαλίσουν και ποιοι θα αποχωριστούν ένα μέλος τους;
Δείτε το τρέιλερ
