Survivor με φόντο την ασυλία- Δείτε το τρέιλερ

Απόψε στις 22:15 στον ΣΚΑΪ, Survivor με τον Γιώργο Λιανό

Survivor στον ΣΚΑΪ με φόντο την ασυλία

Οι Τίγρεις στο Survivor στον ΣΚΑΪ, καλωσόρισαν στην ομάδα τους την Στεφανία Γκλάρα και αναδείχθηκαν νικητές στο αγώνισμα για το έπαθλο Επικοινωνίας. Η ήττα των Αετών έφερε γκρίνιες στο εσωτερικό της ομάδας για τα ματσαρίσματα που πάνε λάθος.

Στο επίκεντρο των εντάσεων βρίσκεται ο αρχηγός των Πράσινων, ο Γιάννης ο οποίος είναι πλέον σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον Άγγελο. Υπάρχουν κι άλλοι όμως που δεν συμφωνούν μαζί του ή με τον τρόπο του…

Και στην Κίτρινη ομάδα οι σχέσεις δεν είναι ιδανικές με τις αντιδράσεις της Χριστιάνας να σχολιάζονται. 

Στο ατομικό αγώνισμα ασυλίας το κολιέ φόρεσαν ο Γιάννης από τους Αετούς και ο Νίνος από τους Τίγρεις. Απόψε οι δύο Φυλές διεκδικούν την ομαδική ασυλία.

Ποιοι θα την εξασφαλίσουν και ποιοι θα αποχωριστούν ένα μέλος τους;

Δείτε το τρέιλερ

Πηγή: skai.gr

