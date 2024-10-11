H τραγουδίστρια και η εταιρία παραγωγής παραχώρησαν το δεύτερο stage για τη συναυλία των Τεμπών και αναφερόμενη σε αυτό η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο «Happy Day» αποκάλυψε πως η Άννα Βίσση ενοχλήθηκε πολύ από τα ποσά που ακούστηκαν ότι έβγαλε από τη μεγαλειώδη δική της συναυλία το Σάββατο που μας πέρασε καθώς δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.

«Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έχει ενοχληθεί η Άννα Βίσση από τις πληροφορίες για πόσα κι αν έβγαλε. Δεν ισχύουν αυτά τα ποσά και θεωρεί ότι κάποιοι προσπαθούν επί τούτου να της κάνουν κακό. Δεν τα έβγαλε» είπε αρχικά η παρουσιάστρια και συνέχισε:

«Το κόστος παραγωγής είναι μεγάλο για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν 65.000 άνθρωποι. Το κόστος παραγωγής είναι γύρω στις 700.000 ευρώ. Είχε εταιρία security με 200 άτομα. Υπήρχε εταιρία καθαρισμού που την άλλη μέρα είχε την υποχρέωση να παραδώσει το Καλλιμάρμαρο εξίσου και πιο καθαρό. Υπήρχε ειδικός μουσαμάς για να μη γίνει ζημιά από τακούνια κ.ά. » αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Πηγή: WoimenOnly.gr

