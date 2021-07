Οι σειρές Succession, Big Little Lies ή το The Undoing αφοσιώθηκαν στο να δείξουν τα “προβλήματα” των πλουσίων και όλες τις κόντρες και τις διαμάχες που δημιουργούνται ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις. Σε αυτές έρχεται να προστεθεί και το The White Lotus το οποίο θέλει να κάνει όλα τα παραπάνω με τον πιο εκνευριστικό τρόπο. Αν κρίνουμε από τα πρώτα κιόλας επεισόδια, φαίνεται να τα καταφέρνει πολύ καλά.

Το The White Lotus άλλοτε μοιάζει με θρίλερ και άλλοτε με φάρσα



Ξέρουμε εξ αρχής ότι στον πυρήνα της σειράς βρίσκεται ένα νεκρό άτομο. Η σειρά όμως πατάει rewind και πιάνει τα πράγματα από την αρχή. Αυτή η αρχή σηματοδοτείται από την άφιξη μερικών πλούσιων Αμερικανών σε ένα εκπληκτικό θέρετρο στη Χαβάη. Οι επισκέπτες είναι οι εξής: Οι Mossbachers με τον γιο, την κόρη και τη φίλη της κόρης, ο Shane και η Rachel που μόλις έχουν παντρευτεί καθώς και η Tanya McQuoid, μία πάμπλουτη γυναίκα που ψάχνει το κατάλληλο μέρος για να σκορπίσει τις στάχτες της μητέρας της.

Μαζί με τους επισκέπτες γνωρίζουμε και τον manager του resort τον Armond και μία νέα υπάλληλο στην πρώτη της ημέρα. Εκείνοι έχουν να αντιμετωπίσουν τις παραξενιές των λευκών, πλούσιων και αγενών επισκεπτών που καταφθάνουν στο resort. Όταν εκείνοι αρχίσουν να αλληλεπιδρούν και μεταξύ τους, τότε γίνονται ακόμη πιο αφόρητοι. Η φάρσα και η σάτιρα όμως που τους περιβάλλει όλο και δυναμώνει όσο περνούν οι μέρες.

Αυτοί οι πλούσιοι επισκέπτες μοιάζει να έχουν έρθει από έναν άλλον, δικό τους κόσμο



Αυτοί οι άνθρωποι δεν φαίνεται να διαθέτουν κάποιου είδους αυτογνωσία, ζουν στη φούσκα τους και είναι εντάξει με αυτό. Υπό άλλες συνθήκες το The White Lotus θα μπορούσε να είναι ένα καλοστημένο ριάλιτι με πλούσιους παίκτες. Ωστόσο, είναι μία σειρά για γερά νεύρα. Ευτυχώς που αποτελείται από λίγα μόνο επεισόδια κι έτσι το μυστήριο θα λυθεί σχετικά γρήγορα.

Πηγή: savoirville.g