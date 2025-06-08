Γιούλικα Σκαφιδά: Πρώτο μπάνιο για φέτος με τον γιο της - Το απόλυτο matchy matchy look

Tο καλοκαίρι ξεκίνησε για τα καλά και η θερμοκρασία σκαρφάλωσε σε ύψη... Αυγούστου. Είναι και το τριήμερο που οι περισσότεροι έφυγαν εκτός Αθηνών, ευκαιρία για να κάνουν όλοι όσοι δεν είχαν ακόμα ακουμπήσει το νερό την πρώτη βουτιά για το φετινό καλοκαίρι.

Ανάμεσά τους και η Γιούλικα Σκαφιδά με το αγοράκι της. Ο Άγγελος μεγαλώνει, 18 μηνών πια και όσο μεγαλώνει τόσο πιο αυτοκόλλητος με τα μαμά του είναι. Έτσι κι αλλιώς η αγαπημένη ηθοποιός συνηθίζει να παίρνει τον γιο της παντού μαζί της. Όντας αθλητικός και ενεργός τύπος η ίδια έχει ξεκινήσει τη "μύηση" του μικρούλη σε διάφορα σπορ από τώρα.

Τον χειμώνα τον είχε μαζί της στον Παρνασσό που πήγε με την παρέα της για snowboard, πριν λίγο καιρό του μάθαινε να στέκεται στη σανίδα του Surf και τώρα τοου έκανε...εισγωγή στο style...

Το απόλυτο matchy matchy style με τους δυο τους να φοράνε ακριβώς το ίδιο σχέδιο στα μαγιό τους. Ο μικρός βέβαια το φορούσε παντού, και στο καπέλο και στα παπουτσάκια του. Γλύκα!

