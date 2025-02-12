Λαχτάρησε πάλι τους φανς του ο Γιώργος Μαυρίδης όταν ο Σάκης Τανιμανίδης ανάρτησε stories από ένα ατύχημα που είχαν με ένα buggy σε έρημο στη Σαουδική Αραβία όπου κάνουν γυρίσματα για το Reunion.

O Σάκης Τανιμανίδης μίλησε στο Πρωινό και ενημέρωσε για την κατάσταση του φίλου του ενώ παράλληλα παίχτηκαν πλάνα από το ατύχημα.

«Είναι καλά τα πράγματα. Βγήκαμε από το νοσοκομείο χτες μετά την ανατροπή του αυτοκινήτου και τη νοσηλεία του. Ήμασταν έξω από το Ριάντ σε κάτι αμμόλοφους και κάναμε κάτι βόλτες με buggy. Είμαστε και λίγο ανταγωνιστικοί μεταξύ μας και ο Γιώργος έτρεχε λίγο παραπάνω και αναποδογύρισε δυο φορές. Θα μπορούσε να είνα χειρότερα. Πήγαμε στο νοσοκομείο για μαγνητικές. Χτύπησε στο κεφάλι και βγήκε λίγο αίμα από γδάρσιμο. Κάναμε όλες τις εξετάσεις. Δεν συνεχίζουμε τα γυρίσματα σήμερα. Δεν ζαλίζεται, πονάει λίγο το κεφάλι του, είναι καλύτερα και κατά πάσα πιθανότητα από αύριο θα αρχίσουμε τα γυρίσματα. Είναι σαν τις κατσαρίδες ο Γιώργος!», είπε.

