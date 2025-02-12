Δεκάδες φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης έξω από την πρεμιέρα της ταινίας «Captain America: Brave New World» στο Λος Άντζελες, καλώντας σε μποϊκοτάζ, λόγω της συμμετοχής της Ισραηλινής υπερηρωίδας Σάμπρα, την οποία υποδύεται η Σίρα Χάας.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» ενώ κρατούσαν και πλακάτ που έγραφαν «Η Σάμπρα πρέπει να φύγει», «Η Disney υποστηρίζει τη γενοκτονία» και «Μποϊκοτάρουμε τον 'Captain America'»

Η συμπερίληψη του χαρακτήρα της Σάμπρα, η οποία στα πρωτότυπα κόμικς είναι πράκτορας της Μοσάντ, έχει προκαλέσει αντιδράσεις των θαυμαστών του Captain America, από όταν ανακοινώθηκε η συμπερίληψη του χαρακτήρα το 2022.

Protesters chant “Free Palestine” and “Boycott Disney” outside the Chinese Theater at the #CaptainAmerica Brave New World premiere pic.twitter.com/fXtVVnCk6B — The Hollywood Reporter (@THR) February 12, 2025

Με αφορμή τον πόλεμο στη Γάζα και το παγκόσμιο κλίμα που υπάρχει λόγω της αιματοχυσίας, η Marvel ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσει μια «φρέσκια προσέγγιση» του χαρακτήρα στην ταινία.

«Ενώ οι χαρακτήρες και οι ιστορίες μας είναι εμπνευσμένες από τα κόμικς, πάντα επαναπροσδιορίζονται για τη σημερινή οθόνη και το σημερινό κοινό, και οι δημιουργοί θα ακολουθήσουν μια φρέσκια προσέγγιση στον χαρακτήρα της Σάμπρα, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στα κόμικς πριν από περισσότερα από 40 χρόνια» ανέφερε προηγουμένως η εταιρεία σε δήλωσή της στο Variety.

Ο παραγωγός της ταινίας, Νέιτ Μουρ, πρόσθεσε τον Φεβρουάριο ότι στην ταινία, η Σάμπρα «δεν είναι στη Μοσάντ», αλλά «εργάζεται για την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η ηθοποιός Σίρα Χάας, σε συνέντευξή της είχε απαντήσει στις επικρίσεις λέγοντας: «Από το πρώτο δευτερόλεπτο που ανακοινώθηκε ότι έπαιζα στην ταινία, ακόμη και πριν από τις 7 Οκτωβρίου, υπήρχε ένας θόρυβος για το γεγονός ότι υποδύομαι έναν ισραηλινό χαρακτήρα. Έλαβα καταπληκτικές αντιδράσεις, αλλά και σχόλια από κάποιους που τους άρεσε λιγότερο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μετά την 7η Οκτωβρίου έγινε πιο δύσκολο. Άκουσα ότι δεν θα ήμουν στην ταινία, μετά άκουσα ότι ήμουν Ρωσίδα, και στη συνέχεια άκουσα ότι είχαν μεγαλώσει τον χαρακτήρα μου στην ταινία. Αλλά ο χαρακτήρας μου ήταν πάντα μια Ισραηλινοαμερικανή που εργάζεται κοντά στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον οποίο υποδύεται ο Χάρισον Φορντ. Αυτό δεν έχει αλλάξει».

Πηγή: skai.gr

