Aπό ένα επικό τεστ πέρασε στο Instagram η Βάσω Λασκαράκη όταν συνεργάτης της την... εξέτασε στην αναγνώριση παλιών σειρών από τη μουσική των τίτλων αρχής.

Όπως θα δείτε αναγνώρισε με τη μία τη μουσική της Πολυκατοικίας όπου πρωταγωνιστούσε στην αρχή της καριέρας της αλλά «κόλλησε» όταν της έβαλαν τους τίτλους αρχής από το Σόι όπου έπαιζε σχεδόν 10 χρόνια! Μάλιστα ο συνεργάτης της την τρόλαρε άγρια για αυτό, βγάζοντας τους τίτλους που θα γράφονταν από τα site που θα αναδημοσίευαν το βίντεο.

Η σειρά που δεν αναγνώρισε παρά μόνο με την τρίτη, ήταν το Κωνσταντίνου και Ελένης ενώ από τις πρώτες νότες κατάλαβε το Παρά πέντε. Mε σχετική ευκολία αναγνώρισε το Καφέ της Χαράς και καθόλου το Ευτυχισμένοι μαζί και τη 10η εντολή.

Εμείς για την ιστορία να πούμε ότι το Σόι, αρκετά χρόνια μετά το τελευταίο του επεισόδιο γνωρίζει πρωτοφανή δόξα στον Alpha με 20άρια και 25άρια στην τηλεθέαση που δεν πιάνουν καν οι φετινές σειρές. Μάλιστα οι δημοσιογράφοι πολιορκούν τους πρωταγωνιστές με ερωτήσεις για πιθανό remake αν και αρκετοί από αυτούς είναι αρνητικοί και έχουν ένα δίκιο...

